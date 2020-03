Seat aplica un ERTO als seus 14.800 empleats

L'automobilística Seat ha presentat avui un Expedient de Regulació d'Ocupació Temporal (ERTO) per força major per a tota la seva plantilla, de 14.812 treballadors, per fer front a les dificultats de producció i logístiques que es deriven de l'estat d'alarma decretat per frenar el coronavirus.

L'ERTO, que s'ha lliurat a la direcció general de Relacions Laborals de la Generalitat, inclou a la totalitat de la plantilla, tot i que seria aplicable a aquelles persones que hagin de interrompre la seva activitat pels efectes del COVID-19, segons ha informat Seat.

Fonts sindicals han explicat a Efe que l'expedient pot mantenir tancada la fàbrica de Martorell (Baix Llobregat), la més important d'Espanya, al voltant de 5 o 6 setmanes.

"Seat analitzarà de forma contínua la necessitat de personal en cada centre de treball i mantindrà un ampli contingent de persones que permeti assegurar la continuïtat del negoci durant aquest període i reprendre l'activitat normal el més aviat possible", assegura la companyia.

En paral·lel, la signatura, que forma part del Grup Volkswagen, ofereix la possibilitat de fer teletreball a les persones amb llocs de treball susceptibles d'això, a més de facilitar els permisos retribuïts a les embarassades.

La companyia també garanteix el 100% del sou als treballadors tant confinats com en quarantena per haver estat en contacte amb algun positiu, tot i que de moment no s'ha registrat cap cas.

Aquest últim col·lectiu de treballadors no es veurà afectat per l'ERTO fins a la finalització de la quarantena o el confinament.

L'ERTO està vigent des de l'inici de la interrupció de l'activitat i es prolongarà durant el temps que duri la situació de força major. Durant aquest parèntesi de temps sense producció, l'empresa preveu que es pugui realitzar formació de personal.

El comitè executiu de Seat ha acordat a més complementar la prestació d'atur de l'ERTO fins al 80% del salari de cada empleat i incloure un complement de previsió.

La direcció de la companyia ha comunicat formalment aquesta decisió aquesta tarda al comitè d'empresa, amb el qual es troba reunida per tancar els serrells d'aquesta mesura, amb la qual vol afrontar els efectes del coronavirus.

Els problemes per rebre subministraments, alguns de la zona d'Igualada (que es troba confinada) i les dificultats de mobilitat dels treballadors que es deriven de l'estat d'alarma han portat la companyia a prendre la decisió de presentar un ERTO.

De fet, Seat ja va decidir divendres passat tancar des d'avui i per un període encara no concretat les seves tres línies de producció a Martorell, la fàbrica més important d'automòbils d'Espanya.

La companyia ha recordat que ja va cancel·lar els viatges a zones de risc i va recomanar limitar les reunions presencials fa unes setmanes, mentre es reforçaven les mesures de neteja d'instal·lacions i d'higiene.

L'empresa ha assegurat que espera reprendre l'operativa habitual "com més aviat possible", encara que "farà prevaler la salut dels treballadors i dels seus col·laboradors en tot moment en les seves decisions".

La planta de Martorell porta alguns anys registrant rècords de producció, en paral·lel a les millors marques de vendes i resultats econòmics de la seva història recent.