¿Qué es un ERTE y cómo afectan las nuevas medidas del Gobierno?

La crisis sanitaria del Coronavirus, así como el decreto del Estado de Alarma por parte del Gobierno y la restricción de movimientos para la ciudadanía ha impuesto el teletrabajo para muchas empresas de todo el país. No obstante, el trabajo a distancia no es posible en todas las actividades, de ahí que sean varios los sectores que estén funcionando con los métodos tradicionales. Eso sí, solo los principales, ya que la mayoría de empresas se han visto obligadas al cierre y se enfrentan a sanciones en caso de no cumplirlo.

La inexistencia de ingresos, unida al coste que implican las cotizaciones a la Seguridad Social o el abono del salario de los empleados, suponen un verdadero reto para el pequeño empresario y para los departamentos de Recursos Humanos, que se están viendo obligados a aplicar los conocidos como Expedientes de Regulación de Empleo Temporal (ERTE).

Se trata de un instrumento legal pensado, precisamente, para situaciones de crisis y que permite suspender temporalmente los contratos de los trabajadores y/o reducir su jornada y retribución. Se trata de una herramienta reconocida en el Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 47.

No obstante, la situación de excepcionalidad ha llevado al Ejecutivo a flexibilizar el procedimiento para "dar opciones frente al desempleo", según ha detallado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tras el Consejo de Ministros Extraordinario celebrado esta mañana.

No importa el número de trabajadores que tenga la empresa ni cuántos de ellos se verán afectados debido a la gravedad de las circunstancias. Para aplicar el ERTE, se debe iniciar una negociación con los trabajadores o sus representantes legales que, en condiciones normales, puede durar un máximo de 15 días, en los que se elabora un informe que se traslada a la inspección de trabajo con una exposición de motivos justificada para la realización de este procedimiento.

Con el Decreto Ley que entra hoy en vigor, se aprobarán todos los ERTEs planteados por "fuerza mayor", según Sánchez y el plazo de negociación y entrega de la documentación a la autoridad se reduce hasta los 7 días. Esta agilización permite a las empresas zanjar la relación laboral más ágilmente y al trabajador acceder a la prestación por desempleo.

Formación y derecho a paro:

El propio Estatuto de los Trabajadores, que entrega a las empresas la herramienta para aplicar los ERTE, contempla que “durante el tiempo de suspensión del contrato, se deben promover actividades formativas vinculadas al puesto de trabajo que se desempeña”.

Hasta hoy, los trabajadores ‘víctimas’ de este procedimiento tenían derecho a paro, siempre y cuando hubiesen cotizado un mínimo 360 días. Con el nuevo paquete de medidas anunciado por el Estado, cumplir con ese plazo no será necesario y todos los trabajadores afectados podrán recibir la prestación por desempleo.

Normalmente, la cantidad a percibir es del 70% (por seis meses, de ahí en adelante se percibe el 50%) de la base reguladora de la cotización a la Seguridad Social del trabajador. Cabe destacar que estos criterios de asignación de la prestación por desempleo tienen algunas variables más, como si se tienen hijos a cargo.

Además, el presidente del Gobierno también ha anunciado que el tiempo que pase un afectado por ERTE cobrando el paro no "descontará de su marcador". Es decir, no se eliminarán días de paro que le correspondan mientras dure esta crisis. Esta casuística ha sido una de la pripales problemáticas de este método: y es que si la empresa no conseguía remontar sus resultados económicos y finalmente despedía al trabajador, que en ese tiempo había quedado en un 'limbo' esperando su reincorporación, este habría consumido esos días de la prestación por desempleo que le correspondiese.

Soy empresario y me veo obligado a aplicar un ERTE, ¿cómo puedo hacerlo?

El Expediente Temporal de Regulación de Empleo puede ponerlo en marcha cualquier empresario o autónomo, siempre que siga el proceso establecido en el Estatuto de los Trabajadores. En este caso, deberá acreditar ante la autoridad laboral los motivos para emplearlo: desplome de la facturación, reducción de actividad o cierre forzoso.

Debe presentarse un informe que justifique la activación de esta figura jurídica, por lo que deberá constar en el mismo alguna causa relacionada con la crisis sanitaria del Coronavirus.

Otra de las medidas impulsadas por el Gobierno central es exhimir a las empresas de la obligación de abonar las cotizaciones a la Seguridad Social del trabajador.

De igual forma, y como ocurría antes del nuevo Decreto Ley, el empleado no pierde ni sus derechos correspondientes por antigüedad ni sus correspondientes vacaciones.

Los sindicatos cifran en “meses” la recuperación del empleo una vez haya terminado la crisis

Manuel Torralba, delegado de empleo de UGT en Córdoba, prevé que la situación durará “al menos un mes” y confía en que los ERTEs aplicados en la provincia “se resuelvan con la mayor prontitud posible y todo el mundo recupere su empleo”. No obstante, alerta que “el hecho de que cada país esté tomando medidas distintas y en distintos plazos de tiempo va a retrasar la recuperación económica de muchos sectores”.

Según ha detallado el Secretario General de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo, en declaraciones a TVE, "solo en Andalucía ya se han contabilizado 500 ERTEs en apenas tres días".

Hasta la mañana del 17 de marzo de 2020 (antes de la aprobación del decreto), según los datos facilitados por la Secretaría de Política Sindical, Salud y Medio Ambiente de UGT, en la provincia de Córdoba se han invocado ya 12 ERTEs, principalmente en el sector de la Hostelería.