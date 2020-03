El coronavirus ha obligat a suspendre la majoria de competicions però els esportistes intenten mantenir-se actius a casa. Hem demanat el testimoni de l'atleta d'ultratrail, Jordi Gamito, la jugadora de bàsquet, María Araújo, el tècnic de l'Handbol Bordils, Pau Campos i el futbolista del Girona, Francesc Aday.

Gamito, acostumat a fer molts quilòmetres al cap de l'any, pensa que "no perdrem la forma per quedar-nos 15 dies a casa o només sortint a buscar el pa". A casa hi té "bicicleta elíptica, una cinta de córrer i una bicicleta estàtica" i creu que, quan acabi el confinament, pot estar preparat per competir a dos mesos vista.

L'atleta gironí apel·la a "prendre's seriosament" les recomanacions perquè estem vivint "una catàstrofe mundial que recordarem durant molt de temps". "Es tracta de passar-la el millor que puguem i, sobretot, no desanimar-nos", afegeix.

El tècnic de l'Handbol Bordils, Pau Campos, explica que els jugadors tenen "un pla individual específic amb exercicis de força i coordinació adaptant el mobiliari per mantenir el to i una mica la forma" però admet que "és difícil perquè a casa tothom té limitacions".

En el cas del Bordils, al confinament s'hi suma la incertesa per saber què passarà amb la lliga. Com explica Campos, "no és el mateix que decideixin reprendre la lliga, tancar-la amb les jornades jugades o només tenint en compte la primera volta". Si opten per l'opció 2, el Bordils "estaria salvat i amb un còmode desè lloc" però si només s'apliquen els resultats de la primera volta, hauria descendit.

La mateixa incertesa però sense l'amenaça del descens comparteixen l'Spar Citylift Girona i el Girona FC. La jugadora María Araújo, diu que és important "treballar el cos però també la ment" i explica que tenen un plantejament personalitzat adaptat a l'espai i el material que tenen a casa". En el seu cas també aprofita per estudiar.

La seva companya d'equip, Laia Palau, ensenyava en un missatge difós per la Federació Catalana de Bàsquet la pila de llibres que pensava llegir-se durant el confinament i recomanava "menjar poc perquè cremarem poc".

Francesc Aday, capità del Girona FC, reconeix que s'ha desplaçat a la seva casa de Sentmenat perquè allà hi té més espai i que aprofita que té gos "per sortir a córrer amb ell uns vint minuts al dia".

Amb tot, creu que una cosa és mantenir-se i una altra poder estar preparat per afrontar, a curt termini, "l'exigència d'un partit de futbol" i fer-ho amb un calendari, presumiblement, comprimit. "Però si s'ha de fer, es farà", exclama tot confiant que la LFP decideixi reprendre la competició. Si la lliga s'acabés ara mateix, el Girona es quedaria sense la possibilitat d'ascendir a Primera.

Aday també viu la incertesa de l'empresari perquè té una perruqueria amb quatre treballadors que, ara mateix, no poden exercir i una botiga d'alimentació sana que, en canvi, està batent tots els seus rècords de facturació, segons va explicar en una entrevista al programa de SER Catalunya, Què t'hi Jugues.