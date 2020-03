Aluvión de expedientes de regulación de empleo por la crisis del coronavirus

130 empresas de la Región en distintos sectores, 70 en el último día, han solicitado ante la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral de la consejería de Empleo, Investigación y Universidades expedientes de regulación temporal de empleo, (ERTE), ante la paralización de la actividad laboral y económica a la que se vienen enfrentando por la crisis del coronavirus.

Sólo entre el pasado viernes y ayer lunes, fueron sesenta los ERTES presentados, y de ayer a hoy setenta más, sobre todo del sector servicios. Hablamos de empresas de ámbito deportivo, relacionadas con la Educación, el comercio o la hostelería.

El aluvión de presentaciones está siendo importante, y el Gobierno regional asume que serán centenares las empresas que en los próximos días se irán sumando a esta fórmula para tratar de salvar y garantizar su viabilidad en el futuro, pero que ya se traduce en una pérdida importante de puestos de trabajo.

De hecho, las empresas confían en que se pueda aplicar un ERTE por causa de fuerza mayor, tras la declaración del estado de alarma, y durante el tiempo que dure el parón de actividad. Los ERTES de la hostelería, según Jesús Jiménez de Hostemur, se esperan de forma masiva, porque "el daño que está sufriendo la hostelería es enorme y de lo que se trata es que sobrevivan el mayor número de empresas".

Desde la consejería de Empleo, Investigación y Universidades se ha decidido crear un equipo especial para tramitar el gran número de solicitudes de expedientes de regulación temporal de empleo que se están presentando.

Los sindicatos confían en las medidas del gobierno para proteger a los trabajadores y muestran su preocupación, porque esto, dice Encarna del Baño, de UGT "va a ser una sangría". Para CCOO puede afectar a unos 300.000 puestos de trabajo en las próximas semanas.

Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras en la Región esperan que el Consejo de Ministros cumpla con la expectativas de protección de los derechos salariales y laborales afectados por las consecuencias económicas de la propagación del coronavirus.

La secretaria de organización de Comisiones Obreras, María Jesús Gómez, señala que aunque la prioridad es acabar con la crisis sanitaria, en estos días se están multiplicando los despidos y los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), normalmente por suspensión de la actividad. Gomez ha dicho que calcula que entre un 30 y un 40 por ciento de los asalariados de la Región va a ver cómo cesa la actividad durante las próximas semanas, lo que supone unos 300.000 puestos de trabajo.

Por ello, dice, es necesario un paquete de medidas de carácter socieconómico y de regulación, que limiten la destrucción de puestos de trabajo y la desaparición de empresas. Que eviten que las trabajadoras y los trabajadores sean, al igual que la crisis económica de 2010, quienes sufran las peores consecuencias de crisis. No es justo socialmente, no es conveniente económicamente y no es entendible políticamente.

Esta situación no va a ser corta con toda probabilidad, por ello, añade la dirigente de CCOO, se necesitan medidas en el plazo inmediato que frenen la destrucción de empleo y empresas. En un plazo posterior un plan de reactivación e impulso económico, que eviten la prolongación de la crisis y sus consecuencias sociales.

La Secretaria de Política Sindical, Empleo y Salud Laboral de UGT, Encarna del Baño, pide agilidad en la tramitación de los Expedientes de Regulación de Empleo Temporal, los ERTE, que ya se están viendo en las empresas, especialmente en gimnasios, clínicas estéticas, concesionarios de coches, hostelería, grandes almacenes o empresas del metal. Aunque, de momento, ha señalado, se están dando los ERTES en las empresas más grandes, ya que las pequeñas tardan un poco más "al no estar acostumbradas" y tener menos equipos asesores. En su opinión, las medidas del gobierno,que ya se van conociendo pueden ser buens, pero seguro que serán insuficientes, porque esto, dice, "va a ser una sangría".

Sin embargo, hay algunas noticias positivas, ya que otros sectores como el agroalimentario o el de logística y supermercados ven cómo se ha incrementado su actividad y están necesitando más mano de obra. No obstante, piden a las Administraciones que vigilen que no se produzcan jornadas laborales abusivas

La patronal CROEM no hará valoración sobre esta cuestión hasta que n se conozcan las medidas económicas del gobierno.