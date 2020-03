Sindicatos y empresarios esperan más medidas del Ejecutivo para afrontar la situación económica y social

El Gobierno ha aprobado en los últimos días una batería de medidas económicas, laborales y fiscales, incluyendo la movilización de 200.000 millones de euros, para combatir los efectos de la pandemia de coronavirus.

En un comunicado, CCOO en la Región de Murcia indica que "a falta de poder analizar en profundidad el Real Decreto para poder valorar los términos exactos en los que se aplicarán las medidas aprobadas por el Gobierno, CCOO considera que se trata de medidas contundentes que van a suponer un alto coste para el país y por extensión a la ciudadanía, pero que realmente parecen comprometidas con las personas trabajadoras de este país".

CCOO destaca que "el paquete de medidas aprobadas por el Consejo de Ministros recoge algunas de las medidas propuestas por los sindicatos, como por ejemplo la de que los trabajadores y trabajadoras incluidos en un ERTE puedan cobrar la prestación por desempleo aunque no tengan la cotización necesaria, y por tanto, la valoración es positiva. No obstante, estas medidas deben ser complementadas durante los próximos días con políticas que protejan a los colectivos más vulnerables, que pueden verse no protegidos plenamente por las medidas acordadas hoy por el Consejo de Ministros".

El sindicato añade que " Respecto al coste económico de las medidas adoptadas por el Gobierno, y las restantes que demandamos, es sin duda alto, pero la situación es excepcional y ello requiere de medidas extraordinarias. Ese esfuerzo colectivo, financiado con créditos presupuestarios extraordinarios que no afecten a la senda de déficit, es la mejor manera de relanzar la actividad en cuanto la alerta sanitaria cese".

Por último el sindicato expone que "La prioridad es acabar con la crisis sanitaria y CCOO comparte la necesidad de priorizar de forma absoluta la atención a la emergencia sanitaria, pero hay que ser consciente que tras la crisis sanitaria vendrán unas duras consecuencias económicas y, a priori, estas parecen unas medidas encaminadas a tal efecto".

Croem hace una valoración positiva pero echa en falta algunas "demandas empresariales"

La Confederación Regional de Organizaciones Empresariales, en un comunicado, ha indicado que los empresarios solicitan bonificaciones o exenciones, que se paguen de inmediato las facturas a los proveedores y que se amplíen medidas extraordinarias a autónomos.

La Confederación ha advertido que la pandemia de coronavirus tendrá "un notable impacto negativo en la economía". En particular, los principales riesgos son el posible cierre de empresas rentables pero con problemas de liquidez, la amenaza de una cascada de reducciones de plantilla y un deterioro de las expectativas.

En consecuencia, Croem ha considerado que el objetivo de las actuaciones económicas debería centrarse en flexibilidad para el sector privado, con el objetivo de defender la actividad empresarial y, con ello, el empleo de los trabajadores.

También ha pedido medidas de protección de la actividad de grandes empresas, pymes, micropymes y autónomos, ya que se trata de un problema transversal y todas ellas, independientemente del sector en el que ejerzan su actividad, se están viendo afectadas por la pandemia.

Además, ha defendido el refuerzo de la confianza de los agentes a medio plazo, para evitar que una crisis de carácter coyuntural, aunque temporalmente indefinida, termine transformándose en una recesión persistente a largo plazo, para lo que se requiere una adecuada coordinación de los distintos niveles de la Administración Pública.

"No sabemos nada de la prestación por cuidar a los hijos"

El presidente de Amicro, que engloba a autónomos y microempresas dice que las medidas anunciadas por el Gobierno de España "se quedan cortas".

Fernando Zaplana ha dicho en La Ventana de la Región de Murcia que permitir el endeudamiento a las empresas es como "hacer la bola de nieve más grande", y aunque se va a poder hacer el cese de actividad con una prestación para los autónomos, echa en falta la exención del pago de la cuota de autónomos, o la interrupción del pago de impuestos. También echa en falta que no se dé más agilidad a la tramitación de los ERTE, que siguen teniendo un plazo de siete días para estar resueltos.

Fernando Zaplana, director de una consultoría lamenta que la cobertura de las incapacidades temporales por coronavirus sólo se limitan a los afectados, y tienen una limitación, dice, y es que las empresas deberán pagar el 25%. Además, no se sabe nada, dice, de la prestación por cuidar a los hijos durante este periodo.