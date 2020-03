Hoy les hablo desde mi casa porque soy una de esas personas que tiene la suerte de poder teletrabajar en estos días complejos, complicadísimos para todos y para todas.

La vida se nos ha vuelto del revés sin previo aviso. Ha sido repentino y brutal. En unas pocas horas hemos visto cómo nuestra rutina, aquello que nos parecía tan normal y que, a priori, teníamos tan seguro, se ha volatilizado.

Hoy, más que nunca, recuerdo a una de mis profesoras que siempre decía: los problemas te retan o te paralizan.

Creo que ahora es el momento de decidir cómo queremos cada uno de nosotros y nosotras afrontar este reto porque desde luego no podemos optar por paralizarnos.

Yo les invito a intentar buscar nuestra mejor versión: la más responsable, la más paciente, la más cariñosa, la más solidaria, la más creativa, la más generosa, la más tranquilizadora para nuestro entorno y para las personas que nos rodean, la más sensata, la más imaginativa y también, incluso, la más divertida, que eso es algo siempre valioso e importante.

Todos y todas tenemos esa versión, nuestra mejor versión. Solo hay que buscarla y ponerla en práctica. Y es precisamente ahora cuando tenemos urgencia de hacerlo.

Es una gozada ver cómo hay montones de personas que estos días nos muestran esa "mejor versión de sí mismas": trabajando de forma incansable en muy diferentes ámbitos para "cuidarnos" en el más amplio sentido de la palabra. A ellas se suma otra legión de personas maravillosas que inventan mil y una fórmulas para entretener a los demás, a través de internet, regalando su música, sus libros, sus cuentos, clases de gimnasia, teatro etc. etc etc... incluso quienes salen al balcón a dar un concierto de guitarra improvisado... todo cuenta... todo ayuda... porque esto, lo sabemos de sobra, no va a ser nada fácil.

Y ahora que yo, como ustedes, daría lo que fuera por poder abrazar y besar a algunas personas de las que esta situación me mantiene alejada y me va a mantener alejada un montón de días... es cuando es preciso, diría yo que esencial, hacerlas saber que estamos ahí, cada instante y que recuperaremos esos besos, esos abrazos, esas caricias... en cuanto nos sea posible.

De entre la montaña de mensajes, frases y reflexiones estupendas que he leído en los últimos días he elegido esta para compartir con vosotras y vosotros. Dice: "tal vez ahora estamos empezando a comprender que nadie se salva solo, que las fronteras no existen, que la salud es un derecho universal, que la economía puede esperar, que la vida es frágil y que protegerla es un deber colectivo...".

Ánimo y mi aplauso agradecido y emocionado para cuantas personas están dando la cara y dejándose la piel para que estemos mejor y para que podamos salir de esto.

Parece una pesadilla, lo sé, pero no olviden que nunca una pesadilla es eterna.