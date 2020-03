Ganemos Palencia propone una batería de medidas para paliar el efecto del estado de alarma

Una vez revisado el decreto de Alcaldía, Ganemos Palencia propone una serie de medidas excepcionales ante la crisis del coronavirus, que tienen que ver con la asistencia a los más vulnerables o medidas laborales entre otras.

La primera de ellas consiste en extremar las medidas de seguridad (EPIs) de las trabajadoras y de los trabajadores del Ayuntamiento, en especial del personal que trabaja de cara al público y del personal del Servicio de Ayuda a Domicilio además del personal de jardinería y mantenimiento de las riberas.

Además piden facilitar medidas de prevención para pequeños comercios y tiendas de alimentación que siguen abiertas y que el bando del Ayuntamiento contenga medidas de seguridad e higiene y que se coloque en los portales de los edificios.

Ante la reducción de los ingresos familiares

Aplazar los tributos municipales, lo que supondrá un desahogo para las familias ahora que ven reducidos sus ingresos. Se propone una moratoria de los tributos municipales ante la situación extraordinaria actual y con la intención de mitigar los efectos económicos que puedan producirse por el COVID-19 en las familias, los autónomos, trabajadores por cuenta ajena y pequeños empresarios además del pequeño comercio local, que son los pagadores más vulnerables, demostrando la reducción de ingresos por motivo/situación de desempleo, ERTEs, etcétera en el período de aislamiento decretado y en los casos de necesidad.

Sobre el IBI, que se paga en dos plazos, sencillamente se propone retrasar un mes los períodos de pago.

En relación al alcantarillado y agua se puede hacer de forma similar, siendo el pago trimestral puede pasarse al mes siguiente, por ejemplo, si se cobra en junio, pasar a julio y así sucesivamente. Esta medida no tiene que ser de obligatorio cumplimiento, así las personas que lo deseen por ejemplo por motivos solidarios, pueden seguir pagando en el periodo impositivo establecido habitual.

Revisar el cobro de la ORA. No tiene sentido cobrar la ORA en esta situación. Cuanto menos se obligue a la gente a moverse, mejor. Sólo consideramos que aplicando un civismo muy conveniente, se establezca el límite de dos horas de estacionamiento mediante un ticket gratuito para evitar que la gente que tenga que ir en coche al centro no tenga dónde dejarlo. Facilitar la rotación avisando a propietarios para que respeten las dos horas, pero sin realizar sanción alguna, haciendo un llamamiento al civismo y la solidaridad. Y si no se cumple, entonces aplicar la sanción y retirada con grúa del vehículo.

Garantizar el pago a los autónomos y PYMES que presten servicios al Ayuntamiento siempre que no se despida trabajadores o se les reduzca la jornada.

Asistencia a colectivos vulnerables

Creemos, además, que es fundamental mantener y reforzar los servicios de asistencia a los colectivos más vulnerables por lo que sería imprescindible estudiar y poner en práctica lo más pronto posible las medidas pertinentes para ello, reforzando y ampliando, en caso necesario, la asistencia a domicilio y cualquier otro servicio que se considere imprescindible desde los técnicos competentes incluida la atención a personas sin techo.

· Sobre los Equipos de Protección de la Autonomía personal (EPAP) se han mantenido sólo vía telefónica, activándose el protocolo por parte de la empresa de asistencia sólo en los casos necesarios. Consideramos que este servicio es esencial para personas dependientes y con problemas de salud por lo que debería ofrecerse a todos sus usuarios siempre con las correspondientes medidas de seguridad para su personal.

· Acerca del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) proponemos que el acceso a los alimentos se refuerce mediante la organización de un equipo coordinado de voluntarios en colaboración con Protección Civil, ya que además de las personas habitualmente asistidas, hay muchas personas que acudían a los comedores de los Centros de día que no tienen posibilidad ni la movilidad suficiente para comprar o hacerse la comida. Desde Servicios Sociales se está valorando como organizar este servicio.

Medidas laborales

Es importante que, desde las administraciones, demos ejemplo a ciudadanos y

a las empresas, por eso, consideramos que también hay unas medidas laborales que deben tomarse en cuanto a los trabajadores municipales cuando tengan niños menores de 12 años, personas dependientes que estén a su cargo afectados por el cierre de centros educativos o de estancia diaria, dependientes a su cargo o deban atender a personas mayores dependientes y a su cargo por el cierre de centros de día o circunstancias similares:

1) Flexibilización de la jornada laboral exigiendo solo la realización de un mínimo de 5 horas cada día, sin necesidad de partir el horario y sin que sea en el horario considerado habitual con presencia continua o discontinua según convenga al trabajador, pudiendo también, en caso de ser posible, optar por el teletrabajo.

2) Permanencia del personal en su domicilio teniendo la consideración de permiso de deber inexcusable siempre mediante declaración responsable del solicitante que diga que es inexcusable y de posible comprobación, tanto por la imposibilidad de presentar el servicio dentro de la jornada de flexibilización como por imposibilidad de correspondencia con otro progenitor u otras medidas de conciliación similares.

3) Respecto a trabajadores precarios del Patronato y de las escuelas infantiles, entre otras empresas como Urbaser, pedimos que se respeten sus derechos laborales, que no se impongan vacaciones no negociadas, que no se despida a gente cuya empresa dependa directamente del Ayuntamiento.

Avocación de la Junta de Gobierno

Por último, puesto que el Alcalde se avoca competencias de la Junta de Gobierno pedimos que no se tomen decisiones que no tengan consenso entre los grupos políticos municipales.