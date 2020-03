La Comunitat Valenciana tiene ya 541 positivos de coronavirus, al sumar 26 más

La Conselleria de Sanidad de la Generalitat ha confirmado 26 nuevos positivos en COVID-19 en la Comunitat Valenciana, que dejan la cifra de contagios en 541.

De los nuevos casos, 7 son de la provincia de Castellón; 17 en la de Valencia y hay dos de residentes de otras comunidades autónomas, según ha detallado la consellera de Sanidad Universal, Ana Barceló.

Estas cifras hacen que los positivos registrados en la Comunitat Valenciana sean en este momento 541. Por provincias, 39 son de Castellón, 186 de Alicante y 304 de Valencia. Además, hay 12 casos de personas no residentes en la Comunitat.

También por provincias, en Alicante hay 48 hospitalizados, 18 de ellos en la UCI; en Valencia 81, nueve en la UCI y seis en Castellón, ninguno de ellos en intensivos. Barceló ha subrayado que estas unidades que están disponibles tienen en la actualidad capacidad para atender cualquier urgencia.

El número de fallecidos no ha variado desde ayer: 13 (uno en Castellón, 7 en Valencia y 5 en Alicante). Tampoco ha variado la lista de altas, que se mantiene en 12.

Igualmente, la consellera ha apuntado que 135 personas se encuentran ingresadas y 27 de ellas en la UCI. Las pruebas negativas llegan a 4.078, las llamadas atendidas en el 900 300 555 superan las 19.300 y el autotest colgado en la web supera el millón y medio de visitas.

Sobre el contagio en una residencia de Torrent

Barceló se ha referido también al caso de la residencia de ancianos de Torrent (Valencia), donde se han registrado 51 positivos en residentes y 19 en trabajadores, y ha defendido que Salud Pública intervino para trasladar al personal las medidas a adoptar desde el primer caso y se procedió, con el aumento de contagios, a "calendarizar" por fases la incorporación de personal propio del departamento de salud del General de València.

Ahora, según la consellera, se entra en la fase en la que está prevista la incorporación sucesiva de 20 enfermeras especialistas en primaria, 34 técnicos auxiliares y dos médicos, lo que se hará según las necesidades que les traslade la residencia y el departamento del General, que hace el seguimiento.

Asimismo, ha confirmado que hay 45 personas de una residencia de Alcoi que presentan síntomas y Salud Pública está llevando a cabo la investigación para determinar cómo se han podido contagiar ya que en estos momentos se desconoce este extremo.

Nuevas medidas en farmacia

Según ha indicado Barceló, para reducir la frecuencia a los centros y contactos de mayor riesgo tanto para pacientes como para profesionales sanitarios y también para reducir la carga adminsitrativa, se han dado órdenes para que desde la Dirección General de Farmacia se adopten una serie de medidas, desde este mismo miércoles. Una de ellas es que se favorecerá la "agrupación de dispensaciones de tratamientos" en las boticas "en una única visita o en el menor número posible".

Asimismo, desde este miércoles, se prolongará "por dos meses adicionales" el periodo de validez de tratamientos crónicos cuya finalización sea "próxima" y requiere prolongación por parte del médico. Con ello, todos los pacientes con tratamiento prologando, sobre todo en personas con patologías crónicas, evitarán tener que ir a las consultas. Barceló calcula que, de esta forma, se evitarán 320.000 vistas a centros salud. La cifra supone unos 600.000 tratamientos.

Junto con la consellera ha participado la subdirectora general de Salud Pública, Herme Vanaclocha, quien ha indicado que, a partir de este momento, la estrategia ha cambiado porque la situación cambia de manera muy rápida tanto en el resto de las comunidades autónomas como en Madrid, y nos encontramos ante una "transmisión sostenida y mantenida" del virus, lo que modifica la forma de afrontar los casos.

No habrá pruebas diagnósticas a leves

Por tanto, según ha dicho, a las personas que presenten síntomas leves "no les vamos a hacer la prueba diagnóstica" porque entienden que "no es necesario". Todos estos supuestos serán considerados casos "técnicamente posibles", a los que se determinará que se queden aislados en sus casas, con una serie de medidas, al igual que a las personas que convivan con ellos.

Según la responsable sanitaria, lo que prefieren es centrarse en las personas que deben atender y esto es lo que desde este lunes se está haciendo en España. "No haremos analíticas a las personas con síntomas leves y les pedimos que llamen al 900 300 555, que se autochequeen y no vayan a los centros de salud", ha insistido, y ha subrayado que se llevará a cabo atención telefónica y, en cada situación decidirán qué hacer.

Vanaclocha ha hecho hincapié en que la actuación en una situación de contención es distinta por lo que no se harán pruebas diagnosticas. Preguntada entonces por cómo las personas podrán saber que han superado la enfermedad y pueden salir del aislamiento, ha subrayado que se les dará un plazo de aislamiento de 14 días, "con eso es suficiente y no daremos prueba negativa porque no es necesario", ha insistido.

Interpelada entonces por las declaraciones del director del centro de coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, quien ha asegurado que en dos o tres días se hará test a todos aquellos en estado leve, ha apuntado que se siguen los criterios acuerdo a una nueva definición de caso pero ha añadido que todas las comunidades autónomas "los seguiremos de haber otros diferentes y los pondremos en marcha de forma inmediata".

No obstante, Vanaclocha no ha querido aventurar a decir cuándo podría darse la curva máxima en la Comunitat Valenciana, con 5,5 millones de habitantes , pero ha hecho hincapié en que habrá seguimiento domiciliario de todas las personas sobre las que haya sospechas de estar afectados y presenten síntomas, tras comunicarlo a través de la línea 900 300 555 y de la web, y se les llamarán por teléfono desde el centro de primaria. La subdirectora ha asegurado que los resultados de las pruebas están en 24 horas sin que haya demora