13, Rue del Coronavirus

De pequeño era un fanático de un cómic: 13, Rue del Percebe. Me encantaba esas pequeñas y locas historias que ocurrían en ese edificio. Ibáñez reflejaba a la perfección lo que podía ocurrir en cualquier comunidad de vecinos. Y con esta cuarentena me he dado cuenta de que esas historias ahora se están reproduciendo más que nunca en nuestro país. Por ejemplo, en mi edificio.

Normalmente escucharía música salsa desde mi casa. Pero desde el viernes, la academia de baile que está en el local a pie de calle ha cerrado. Es uno de los negocios que no pueden abrir por ley. Espero volver a escuchar pronto las indicaciones que les hacía a sus alumnos bailarines esa profesora que siempre saluda con una sonrisa cuando te ve. Aún así la música continúa a través del patio.

Con el silencio que ha creado ahora el Coronavirus en nuestro país, me he enterado de que el chico del 3ºA, el más joven de la comunidad que vive con sus padres, es un aficionado al rock, en especial al grupo Journey. A veces también le da por cantar aunque realmente no sea lo suyo.

Cuando he ido a pasear a mi perra, me he encontrado con el vecino del 3ºC. Es un jubilado que vive con su mujer y que, aunque llevemos pocos días encerrados en casa, a él le está costando bastante. Me confesó que los días se le están haciendo eternos y que su mayor distracción es ir a tirar la basura. Por los menos, dice, que ahora ha empezado a reciclar.

La vecina menos habladora, la más casera, pero a la que veo más feliz es la del 2ºB. Siempre se quejaba del ruido que hacía la academia de baile y, precisamente ahora, como me contó ayer antes se subirse al ascensor, está en la gloria.

Mi vecino de al lado es el más patriótico del edificio. Es un joven militiar que vive con su perro y su novia. Cuando a las 7 de la tarde aplaudimos a los trabajadores de Sanidad él es el único del barrio que grita "¡Vamos, España!" Dice que se siente más orgulloso que nunca de nuestro país y ahí somos dos.

Y en el 1ºA está mi vecino Eduardo, el único nombre que me sé del edificio. El presidente de la comunidad, el que todas las Navidades decora el pasillo de nuestra planta y en el que ahora ha puesto un cartel dando ánimos al resto de vecinos. Dice: "Queridos vecinos, ya falta menos para acabar con el dichoso bicho. Mucha fuerza. Besos no les podré dar pero sí les mando todo mi cariño desde el 1º A. Eduardo, el presidente"

No sé si Ibañez se imaginó alguna vez que los españoles nos íbamos a sentir como un personaje de su cómic. Lo que nunca se me pasó por la cabeza a mí es que iba pasar tanto tiempo en mi casa con Journey de fondo y con estos desconocidos que conozco más de lo que creía.