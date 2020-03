Acordes arandinos que animan Barcelona

Hay muchas maneras de expresar agradecimiento. De animar a quienes te rodean en épocas donde precisamente se necesita eso, ánimo. Y parece que los ribereños tenemos un gen solidario excepcional. Ya hemos visto que muchos abren sus ventanas para mostrarlo al resto cantando. Otros deciden tirar por la poesía. Y otros, sin pensárselo y por mucho que estén lejos de su casa, lo hacen a través de los acordes.

Es el caso de Rodrigo Cob. Un joven ribereño por cuestiones de estudios afincado en Barcelona, que este pasado martes se decidió a salir al balcón para, después de aplaudir a los sanitarios, coger su saxo soprano y ponerse a interpretar una de las canciones de la banda sonora de 'La Misión'. "Es una canción muy especial que me ha acompañado a lo largo de estos años y que me une mucho a mi familia", afirma.

Al acabar su interpretación, Rodrigo se pegó un baño de multitudes más que merecido. Y hoy -da igual cuándo leas esto- volverá a salir al balcón para deleitar a su vecindario. Porque tiene muy dentro la pasión por la música, al igual que la relación con su abuela, a la que dedicaba este texto que nosotros también hemos compartido en nuestro 'Hoy por Hoy'.

Mi abuela sentía aversión hacia las escaleras mecánicas. Era lo suyo una relación imposible, un pasmo que en viéndolas le entraba de súbito y que jamás llegué a comprender del todo bien. Quizás el hecho de provenir de un pueblo pequeño de la provincia de Burgos no ayudaba a la cuestión, si bien es cierto que los que hemos tenido la suerte de pasar nuestra infancia en estos recónditos paraísos podemos dar fe de que allí existían bestias peores que nuestras abuelas sorteaban sin ningún tipo de dificultad, como el camión de los colchones o el pendón de la procesión. De entre todas sus muchas virtudes y su obsesión por las calderetas, mi abuela, que se llamaba Francisca pero que todo el mundo llamaba Paca, tuvo la ocurrencia de vivir una no muy dilatada existencia y, a pesar de ello, dejó una huella profunda en l@s que disfrutamos de sus rosquillas y compartimos con ella largas horas de chinchón.

Rodrigo Cob / Imagen facilitada

Han pasado ya muchos años desde aquellas, y hoy, en medio de la vorágine que nos sacude, estoy convencido de que la Paca se parece un poco al bicho coronado; porque, al igual que hizo mi abuela con nosotr@s, el virus nos cambiará para siempre, y nos hará un poquito mejores. Sólo entonces, cuando todo esto termine, seremos capaces de valorar las cosas que realmente importan; disfrutaremos de ese instante para nosotr@s, para escucharnos, para mirarnos al espejo y comprobar que seguimos viv@s, que ha merecido la pena. Ese instante de calma, esa paz interior.

Mientras tanto solo nos queda luchar. Por nosotr@s , que tenemos fuerzas, y por l@s que no pueden hacerlo sol@s. Para que les quede claro que saldremos de esta. Y como siempre he pensado que la música es la mejor medicina, aquí dejo mi pequeña aportación. Sé que a mi abuela le hubiera gustado que tocara algo de Manolo Escobar, pero es que mi madre, que también se llama Francisca pero que todo el mundo llama Chelo (misterios de la vida) es pasión lo que tiene por la banda sonora de la Misión. Mi madre me enseñó que, cuando uno ya no sabe qué más decir, es mejor dejar que hable la música. Y creo que esta música habla por sí sola.

Y tanto que si habla. Porque Rodrigo habla con la música, pero también con el corazón. Hace que los días sean más amenos, que el estar en casa sea más agradable. Así lo afirma Chelo, su madre. Y es que ser tan solidario es una bendición. Como lo es su música. La que seguirá tocando cada tarde para sus vecinos.

En el audio que se encuentra tras este párrafo puede escucharse la entrevista que manteníamos este miércoles con Rodrigo y su madre en Hoy por Hoy Aranda.