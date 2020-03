Christian: "Me parece frívolo hablar de regresos cuando se están perdiendo vidas humanas"

En el día de ayer Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, explicaba que su intención es que el fútbol vuelva a la normalidad en nuestro país a lo largo de las próximas semanas. Una idea que además iría ligada a la de no variar el formato de competición, lo que obligaría a terminar a finales del mes de junio o incluso julio.

Lógicamente todo esto dependerá de cómo remita el coronavirus, pero mientras eso sucede todos los equipos siguen trabajando con planes individuales desde sus casas. El Oviedo así lo hace desde varios días, y poco a poco hemos ido conociendo cómo lo están llevando los futbolistas gracias al departamento de comunicación del club.

Escucha las palabras de Christian Fernández.



Ayer era Marco Sangalli y hoy, tenemos las palabras de Christian Fernández: "El único mensaje que puedo trasladar es que mantengamos la fe en los profesionales que anteponen su salud por ayudar al resto. Y que sigamos las pautas que nos han marcado. Es necesaria esa solidaridad para luchar contra este virus que está causando demasiado dolor, más del esperado".

"Desde el club nos han proporcionado materiales para no perder mucho tono físico. Aunque si se alarga demasiado, perderíamos lo ganado durante el año. También hay un aspecto importante que es el mental, y cada uno tiene que saber llevar esta lucha interna contra el confinamiento. No es lo peor a lo que me he enfrentado en la vida, por circunstancias personales. Al final es quedarme en mi casa. Hoy en día con todos los medios que tenemos, es más llevadero. Quizá nos haga reflexionar sobre todos los privilegios que teníamos y pasábamos de puntillas por ellos. Es un momento de reflexión y que nos enriquezca a todos como personas", añadió.

"El mundo del fútbol no puede ser ajeno a la realidad que nos rodea. Me parece frívolo hablar de regresos cuando se están perdiendo vidas humanas. Estamos ante una oportunidad de demostrar que no vivimos en una burbuja. Desde diferentes estamentos te hacen sentirte como mercancía. Como cifras para cuadrar un presupuesto. Ante todo somos personas con familias detrás, y todo lo que no sea asegurar la integridad de los deportistas sería cometer una temeridad. Nuestro foco tiene que estar en la lucha para derrotar este virus que tantas fatalidades está causando", explicó.

"Es una oportunidad de pasar más tiempo con ellos (tiene dos hijos) y de verlos crecer. Quieren ser partícipes del trabajo de papá. Tengo una niña de 1 año y otro de 4. Están muy graciosos, disfrutas con ellos y en otras circunstancias normales por viajar, entrenar, el colegio...te quita tiempo de disfrutar del ámbito familiar. Aunque el día se convierta en una locura, lo agradeces", comentó Christian.

"Como equipo pasamos muchas horas juntos. El no tener ese contacto diario es un poco raro. Quizá en mi caso, que ya me acerco a la retirada, el otro día le comentaba a mi mujer que esto era un ensayo para cuando no tenga que levantarme a ir a entrenar y estar en el día a día del vestuario. Pero me he dado cuenta que no estoy preparado para verme en una circunstancia ajena al fútbol. Te hace valorar la suerte que tienes de poder dedicarte a este deporte, y espero que sea por mucho tiempo y en Oviedo", sentenció.