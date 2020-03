La corporación municipal de Xàbia muestra su unidad ante la crisis sanitaria

La corporación municipal de Xàbia hace frente común y muestra su unión en esta situación de emergencia derivada de la crisis sanitaria del COVID-19.

El alcalde, José F. Chulvi, y la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Xàbia formada por Isabel Bolufer, portavoz del grupo municipal Socialista, Rosa Cardona, portavoz del grupo municipal Popular, Juan Ortolá, portavoz del grupo municipal, Ciudadanos por Jávea, Juan Cardona, portavoz del grupo municipal Compromis, y Enrique Escrivá, portavoz del grupo municipal Ciudadanos, en representación de toda la corporación municipal, emiten el siguiente comunicado:

"Ante la situación de emergencia sanitaria, social y económica que vivimos, los portavoces de todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Xàbia consideramos imprescindible hacer esta declaración conjunta.

Todas y todos los representantes públicos estamos unidos en la tarea de ayudar a sacar adelante nuestro pueblo. Por eso actuaremos de forma coordinada, compartiendo cualquier información, impulsando de forma conjunta las iniciativas y afrontando todos a una los retos que tenemos por delante.

En estos momentos no caben diferencias. Solo la firme voluntad de hacer frente en bloque a la emergencia; respondiendo, de forma responsable, al mandato que nos hicieron nuestros vecinos y vecinas cuando nos eligieron para representarlos.

Asimismo, queremos enviar un mensaje de fuerza, ánimos y responsabilidad a la ciudadanía. Quedarnos a casa -en la medida de lo posible- es la acción más sensata. Si queremos cuidar de nosotros mismos y de la gente que queremos, no nos queda otra que romper la cadena de contagios. Y no hay una forma más eficaz que esta: higiene y confinamiento.

Las medidas de limitación de movimiento no son triviales ni arbitrarias, sino de absoluta necesidad. Nuestra generación no había vivido una situación así y tenemos que estar a la altura. Aquello que esté en nuestra mano, en la de cada cual de nosotros como individuos, tenemos que hacerlo bien. No tiene sentido por lo tanto ponerse en riesgo para romper la cuarentena. Como tampoco tiene sentido hacer un consumo compulsivo. Seamos razonables y pensemos que todo lo que hacemos tiene consecuencias en el conjunto de la sociedad. Pensemos en la salud física de nuestra sociedad, pero también en la salud ética; en la fortaleza de nuestros vínculos de convivencia, que tienen que ser más fuertes que el miedo y el egoísmo.

Por otro lado, ahora mismo la prioridad es la crisis sanitaria. Pero también somos conscientes del grave panorama económico y social que está generándose. Muchas familias, empresas y trabajadores de Xàbia se enfrentan a graves consecuencias y tienen que saber que tendrán a su Ayuntamiento al lado. Haremos todo el que sea necesario y movilizaremos los recursos que haga falta con tal de paliar los efectos de la parálisis económica.

Por eso, priorizaremos la atención a las personas. El bienestar de la gente y la supervivencia de empresas y puestos de trabajo estará por encima de cualquier otro gasto. Hasta que recuperamos la normalidad, las obras, las fiestas, la programación de todo tipo, etc... pasan a segundo plano.

Además, estaremos muy atentos a las medidas que tome el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalitat Valenciana, para coordinar la respuesta. La situación cambia casi a diario y, en este sentido, tenemos que ser firmes en nuestra decisión, pero también flexibles en cuanto a las medidas de aplicación.

Por último, queremos enviar un mensaje de agradecimiento a todos y todas aquellas que están haciendo su mejor esfuerzo en estas horas tan difíciles: personal sanitario y de seguridad, del comercio y los servicios públicos, de los medios de comunicación... vecinos y vecinas que cuidan los unos de los otros y atienen los más vulnerables, todos y todas aquellas que renuncian a parte de su comodidad por la seguridad colectiva.

Esto también pasará. No tengamos duda. Y saldremos reforzados como sociedad, más fuertes y más unidos, todavía más orgullosos de formar parte de este gran pueblo.

Muchos ánimos, mucha fuerza, mucha responsabilidad.