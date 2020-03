Junio es el nuevo escenario para una final de Copa a puerta abierta

La fecha de la final de la Copa del Rey deberá todavía unos cuantos días para que se pueda conocer definitivamente. Tras la reunión mantenida por la Federación Española de Fútbol con los dos clubes que jugarán esa final, Real Sociedad y Athletic Club, para acordar su aplazamiento (la fecha inicial era el 18 de abril en Sevilla) se especificó que entre el lunes y el martes de esta semana se adjudicaría un nuevo día para ese derbi vasco tan especial, siendo el fin de semana del 30-31 de mayo el escenario más probable y el que más gustaba a todas las partes implicadas. Pero según pasan las horas, el último fin de semana de mayo se torna cada vez más complicado como nueva fecha para esa final de Copa.

De momento, la Federación tenía previsto comunicar antes de este martes a ambos clubes vascos de cómo estaba la situación para especificar una nueva fecha. Pero esa comunicación no se ha producido, y sí se les ha trasladado a los dos clubes vascos que el anuncio de la nueva fecha de la final de Copa se va a retrasar más de lo previsto y que de momento no se va a anunciar nada, hasta conocer con más certeza los plazos de esta alerta sanitaria que tiene paralizado a medio mundo y casi todo Europa. Luis Rubiales no quiere especular con nuevas fechas anunciando un nuevo día para la final de Copa y que luego tenga que volver a retrasarse. Porque a día de hoy, desde la RFEF no pueden asegurar nada sobre las competiciones de su competencia, si se van a poder recuperar jornadas o si se van a tener que suspender de forma definitiva, incluida la final de Copa. La intención firme, siempre que se pueda, es que se celebre la final, aunque sea a puerta cerrada, y no dejar el título de este año desierto. Pero ni siquiera hay seguridad de que ello vaya a poder llevarse a cabo.

La Federación ya ha comunicado a la Real que tenga paciencia sobre la fecha e intenciones con la final. El compromiso que adquirió con ambos clubes en el encuentro del miércoles de la semana pasada es que hacer todo lo posible para que se pueda celebrar con público, y eso puede pasar por retrasarla todo lo posible en el calendario, ubicándola incluso a finales de junio. Pero también les ha señalado que por el momento va a esperar a ver cómo derivan los acontecimientos de esta grave crisis del coronavirus para poder ser lo más certeros posibles con una nueva fecha, y anunciar entonces una fecha que no tenga que volver a moverse y que pueda jugarse con aficionados en las gradas. Esta semana debía conocerse esa nueva fecha, pero no será así, y puede que el anuncio se retrase incluso al mes de abril. Lo que sí parece claro es que en mayo no parece que vaya a poder jugarse, así que tendría que ser en junio. Pero para ello debe aplazarse la Eurocopa para que hayas fines de semana para encajar jornadas de liga y también la final de Copa, que tampoco es descartable al final deba jugarse entre semana, aunque Rubiales nunca ha sido partidario de ello. Pero el coronavirus ha modificado los planes de todo el mundo, incluidos de algo que a día de hoy parece tan poco importante, con la que está cayendo, como una final de Copa.