El Levante respira al saber que se reanudará La Liga y analizará los plazos de la instalación de la cubierta

El fútbol en general y el Levante en particular ya respira un poco más tranquilo desde la tarde de ayer cuando el presidente de la RFEF, Luis Manuel Rubiales, aseguró que la decisión adoptada por la UEFA y las federaciones de 55 estados miembro es aplazar la Eurocopa a junio de 2021, liberando el calendario de los próximos meses para que pueda finalizar LaLiga en España antes del 30 junio si las autoridades sanitarias lo permiten.

El club granota tiene por delante varios retos a corto, medio y largo plazo que están pendientes de la evolución de la crisis del coronavirus para dar una tipo de respuesta y ejecutar o modificar algunas de los planes que estaban establecidos.

Lo más inmediato pasa por tener la certeza de que se reanudará la competición y que se disputarán las once jornadas que restan del campeonato para alcanzar el objetivo marcado en el capítulo de ingresos, porque en caso contrario no podría afrontar los compromisos contractuales adquiridos con sus jugadores y sus técnicos.

En este escenario se encuentran la mayoría de los 42 clubes del futbol profesional, porque su principal fuente de ingresos depende en un porcentaje muy elevado de los derechos de retransmisión y que en el caso del Levante asciende a un 85% de la cifra de negocio establecida en el prepuesto de la temporada 2019-2020.

Presupuesto Levante UD 2019-2020 / www.levanteud.com

Si entramos en el detalle, la Liga de Fútbol Profesional no le abonaría 15 millones de euros por derechos televisivos si no se disputasen las últimas once jornadas, tampoco percibiría 1,7 millones de euros por la publicidad estática, dinámica y otros derechos de comercialización y la incidencia en taquilla sería de unos 150.000 euros porque el Real Madrid, el FC Barcelona y el Valencia ya han pasado por Orriols y son los tres partidos en los que realmente se agotan las entradas y el precio de las localidades es más elevado.

En total el Levante dejaría de ingresar casi 17 millones de euros y no podría abonar 11,6 millones entre sueldos y salarios a la plantilla deportiva, de los 40,2 que tiene reflejados en esa partida de gastos.

Además, debería reembolsar 400.000 euros a sus abonados si finalmente no pudieran acceder al estadio en la seis partidos que restan de competición ante el Sevilla, Atlético de Madrid, Betis, Real Sociedad, Athletic de Bilbao y Getafe. Todo dependerá de si finalmente las once jornadas se pueden disputar con o sin público en las gradas y en el caso del Levante también podría afectar al siguiente ejercicio porque los abonados no podrán beneficiarse de los descuentos aprobados al no cumplir con el requisito de asistencia a todos los partidos oficiales del campeonato de Liga.

LOS PLAZOS PARA LA NUEVA CUBIERTA

El segundo reto en esta crisis del coronavirus es la instalación de la nueva cubierta para el estadio Ciudad de Valencia y la próxima semana habrá una reunión clave con la constructora para estudiar los diferentes escenarios que se dibujan en el tiempo y en función de los plazos que las autoridades sanitarias vaticinen para arrancar la competición.

El Levante tenía previsto retirar de forma inmediata la cubierta actual aprovechando el parón por los compromisos internacionales de las selecciones, con el objetivo de llegar a la última semana de mayo con todos los trabajos previos adelantados y que la colocación de la nueva cubierta, junto el resto de reformas de la fase 1 fueran una realidad para la primera quincena del mes de septiembre tras solicitar a la LFP un permiso especial para disputar las tres o cuatro primeras jornadas como visitante.

Sin embargo, la crisis del coronavirus podría alterar alguno de los planes de obra que ya estaban programados en el calendario y que depende de las garantías sanitarias que den certezas del mes en el que terminará el presente campeonato y el intervalo de semanas en el que arrancaría la Liga 2020/21.

LA CIUDAD DEPORTIVA DE NAZARET

El Levante está tranquilo con los plazos que se establecieron con el Ayuntamiento de Valencia para que las concejalías de Desarrollo y Renovación Urbana, así como de Movilidad Sostenible, hayan resuelto las alegaciones presentadas por las asociaciones vecinales de Nazaret, por la Autoridad Portuaria y el propio Levante para abordar el Plan Especial del área Sur 1 Puerto.

El Consistorio se comprometió a la aprobación provisional en el Pleno municipal del próximo mes de abril para que las obras de la futura Ciudad Deportiva arranquen en el segundo semestre del año 2020.