La Junta confirma un único fallecido por coronavirus en la residencia de Los Royales de Soria

La consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades contabiliza un fallecido residente fallecido a causa del Coronavirus en la residencia de anciano de Los Royales de Soria dependiente de la Junta de Castilla y León. Añaden que, “desde el 1 de marzo y hasta hoy, han fallecido 11 personas mayores en esa residencia, de los que tan solo uno de ellos estaba diagnosticado como positivo en COVID-19”, no obstante no especifican cuántos fallecimientos se han producido el fin de semana, cuando habrían sumado nueve personas.

“Nos están ocultando información, mi madre tenía más de 38 de fiebre hace días cuando me avisaron y hoy me han llamado para decirme que ya no tenía fiebre y no me lo creo”, cuenta por teléfono un familiar de residente. “Hemos hablado con otros familiares y estamos indignados porque sabemos que se han producido más muertes de otros ancianos con síntomas del coronavirus, pero que no se les ha practicado la prueba”, denuncia otro. “No nos cogen ni el teléfono para saber cómo están nuestros familiares y ahora nos indican que nos irán llamando a todos en los próximos días”. La semana pasada tan solo se practicó la prueba a seis residentes que dieron positivo pero los síntomas del virus se han extendido.

Según la información confirmada por trabajadores del centro y los familiares, el pasado fin de semana se contabilizaron nueva fallecimientos, cinco el sábado y cuatro el domingo; personas que presentaban síntomas compatibles con el coronavirus pero a los que no se les hizo la prueba de Covid-19.

La consejería indica que “el resto de las muertes no se pueden vincular de forma fehaciente con el coronavirus, toda vez que el fallecimiento de uno de ellos se produjo por estar en fase terminal, y los demás por diversas causas, incluso sin presentar ninguno de los síntomas que cursó el virus”. Tanto familiares como trabajadores del centro confirman los nueve fallecimientos, dos empleadas ingresadas en el Hospital Santa Bárbara de Soria que han dado positivo, y un 90 por ciento de residentes con fiebre alta a día de hoy.

El centro, dependiente de la Junta de Castilla y León, presta servicio a 200 residentes, con una plantilla que alcanza los 150 trabajadores, “a los que ahora sí que se les ha proporcionado el material necesario para tomar las medidas sanitarias correspondientes, pero que hasta ahora no han estado trabajando sin dicho material”, confirman fuentes internas del centro.

Desde el sindicato CESIF aseguran que “la situación tenía que haberse previsto según lo que estaba ocurriendo a nivel nacional y las medidas han llegado tarde”. Hay que recordar que la Junta de Castilla y León cerró las visitas a los centros de mayores por completo el pasado viernes, cuando los síntomas ya estaban extendidos, hasta el momento estaban abiertas a un acompañante por residente durante una hora.

CESIF presentó el pasado miércoles un documento al presidente del Comité de Seguridad y Salud para que tomara diversas medidas y así evitar la expansión entre las que se encontraba dotar de equipos de protección individual a la plantilla. Hasta el domingo no llegaron los equipos que ahora los trabajadores sí están utilizando, empleados que continúan su jornada siempre que no presenten síntomas, pese a estar en contacto con el foco de infección. “Siguen atendiendo a los residentes, porque hay que atenderlos”.

Se ha ofrecido a 17 auxiliares de enfermería que ejercen en jornada reducida ampliar la jornada reducida y han aceptado, además “están buscando nuevas contrataciones en el servicio público de empleo”.