Tejera: "Si hay seguridad para todos, soy partidario de acabar la liga"

El deporte mundial sigue parado a la espera de que el COVID-19 vaya dando tregua y el aumento de casos de contagio comience a ser cada vez menor. Algo que aún se ve alejado en el tiempo, pero que todo el mundo espera con ganas para volver a hacer vida normal.

En este caso cada día conocemos cómo están viviendo está situación los futbolistas del Real Oviedo. Ayer podíamos escuchar a Christian Fernández y hoy, el departamento de prensa del club, nos ha facilitado las palabras del centrocampista Sergio Tejera.

Escucha las palabras de Sergio Tejera.

"Nuestro preparador nos ha hecho un plan específico para cada uno, y gracias a él podemos trabajar en casa de la mejor manera posible. El tiempo libre lo usas para hacer cosas que tenías atrasadas y te mantienes bastante ocupado. También es buen momento para coger ese libro que tenía olvidado. Al final también hablo mucho con mi pareja y estoy empezando incluso hasta a aprender a tocar la guitarra", comentó Tejera sobre cómo lleva estos días.

Además, también habló sobre su postura sobre qué debería pasar con la competición: "Yo soy partidario de acabar la liga. Yo tengo ganas de jugar, de entrenar y volver a la normalidad. Pero dentro siempre de los parámetros que nos permitan no correr peligro, contagiarse y contagiar a los tuyos. Si dentro de estohay una seguridad para todos, estaría encantado de volver jugar y acabar la liga. Lo más justo sería que todo acabara por lo visto en el campo y no lo que se decida fuera".

"No me gustaría jugar si no puedo tener el apoyo de mi gente en la grada. Jugar a puerta cerrada es algo que no me gustaría, y ojalá se pueda llegar a un acuerdo que beneficie a todos", puntualizó.

"Pasamos muchas horas juntos al cabo del día y ahora nos llamamos para ver qué tal estamos. Esto nos está trastocando a todos, de intentar llevarlo de la mejor manera. Físicamente esto nos va a penalizar a todos. Es imposible después de un mes metidos en casa, aunque hagamos lo del preparador físico... algo vas a perder. Lo vamos a notar pero será igual para todos. Trabajar en casa para que cuando nos digan que volvemos a entrenar, volver con las mayores garantías", sentenció.