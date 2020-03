El Principado advierte de un escenario bélico por el incremento de casos

"Lo que estamos viviendo es lo más parecido a un escenario bélico que hemos vivido y viviremos muchos de nosotros". El consejero de Salud, Pablo Fernández Muñiz, ha acudido este jueves a un símil muy socorrido estos días, el del conflicto bélico, para tratar de hacer ver a los asturianos la seriedad de la situación a la que nos enfrentamos debido a la epidemia de coronavirus. Afortunadamente, en nuestro bando las bajas se mantienen en mínimos que ojalá no crezcan más: una persona fallecida tan sólo. Lo crecen son los heridos, siguiendo con el símil bélico. Es decir, los enfermos en Asturias ascienden ya, según las cifras oficiales, a 287. Se han salido de la lista las únicas cuatro personas que de momento se consideran curadas. Ha crecido también el dato de personas más graves, los ingresados en la UCI del Hospital Central, que son ya seis personas.

Al consejero de Salud le han repetido hoy de nuevo la pregunta de cada día: ¿hasta cuándo? Pablo Fernández no se ha atrevido a dar un plazo cierto, pero deja ver que una evolución lenta de la epidemia -hasta cinco meses- sería una gran noticia porque garantizaría que el sistema sanitario no acaba saturado. De lo que no hay duda es de que estamos aún lejos de alcanzar la presión máxima.

El consejero asegura que no hay problemas de suministro de materiales y que, por el momento, se está trabajando con normalidad y con las medidas de protección adecuadas. Advierte, sin embargo, que puede llegar a haber problemas con algunos suministros, ya que hay compras que algunos países ya están reteniendo en frontera para atender sus propias necesidades. Respecto a la incidencia en las residencias del ERA, hay cuatro que tienen algún caso, si bien es la de Grado la que presenta un mayor número de ellos, con 12 internos y 3 profesionales que han dado positivo. Hay casos ailados también en la residencia del Cristo, en Oviedo; El Villar, en Piedras Blancas, y Santa Teresa también en Oviedo.