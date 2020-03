Un bombero de Castelló da positivo por coronavirus

El Ayuntamiento de Castelló ha confirmado un caso de positivo por coronavirus en la plantilla de bomberos municipal por causas ajenas al servicio de bomberos, tal y como han constatado desde el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS). El bombero afectado por el Covid-19, que tiene síntomas leves, prestó su última guardia el pasado 9 de marzo y no ha realizado ninguna actuación relacionada con la crisis sanitaria.

Hay que destacar también que la persona que ha dado positivo en coronavirus ha estado en contacto con otros dos bomberos que se encuentran actualmente asintomáticos pero están, de igual modo, en cuarentena en sus domicilios por prevención. Todos ellos están siendo objeto de seguimiento. De hecho, el cuerpo cuenta con un bombero con formación sanitaria que colabora de forma complementaria en el control sanitario y seguimiento de los casos.

MEDIDAS PARA EVITAR CONTAGIOS

El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de Castelló viene aplicando todas las medidas necesarias para evitar contagios y mantener el servicio en las mejores condiciones para hacer frente a la situación actual.

Así, desde la aparición de los primeros casos de contagio por coronavirus en España y, sobre todo, desde la semana pasada, desde el SPEIS de Castelló se han venido tomando todas las medidas de precaución recomendadas por las autoridades sanitarias. Unas medidas que fueron complementadas con otras de funcionamiento interno como la suspensión de todas las acciones divulgativas tanto internas como externas (charlas, cursos de formación, etc.) de todo el personal, se prohibió el acceso a las instalaciones de cualquier persona externa y profesionales que no estuvieran de guardia en ese momento, se prohibió el contacto de bomberos entre cambios de guardia y se dieron instrucciones para el correcto uso de las zonas más sensibles como los baños, dormitorios, oficinas, etc., entre otras medidas de precaución. Todo ello sumado a las medidas de higiene y protocolo de distancia recomendado por las autoridades sanitarias.

El SPEIS aprobó su propio plan de contingencia ante la emergencia de salud pública ocasionada por el virus Covid-19, que está en permanente revisión y actualización. En este sentido, y sumadas a todas las medidas que ya se venían aplicando, el plan ha incluido la división de la plantilla en dos grupos por cada turno: uno que está presencialmente en el parque de bomberos y otro que está en su domicilio, garantizándose en cualquier caso que se mantiene el tiempo de respuesta ante cualquier posible incidencia.

Para agilizar la respuesta ante un eventual servicio, el personal que acude presencialmente al parque prepara toda la equipación de aquellos componentes que están en sus casas. Así, si tuvieran que incorporarse a algún servicio en concreto y tuvieran que movilizarse, tienen todo el material preparado en el lugar donde se realice la intervención.

Del mismo modo, para mantener las medidas de prevención, los componentes de un turno nunca entran en contacto con los del siguiente, es decir, hasta que el primer grupo no abandona las instalaciones, no entra el siguiente. Con este sistema, se evita el contacto entre ambos turnos para minimizar el riesgo de un posible contagio.

También, desde que se conocieron los primeros casos en España y en la Comunidad Valenciana, se han reforzado las medidas de limpieza e higiene, por lo que se desinfecta todo el material de uso compartido, como las emisoras y los vehículos, entre otros, al finalizar cada turno o intervención, y se extreman las medidas de seguridad en zonas comunes como el comedor, en el que se han retirado los utensilios de uso común debiendo utilizar cada uno los suyos. Asimismo, como medida de prevención, se toma la temperatura a cada uno de los efectivos a la entrada y a la salida de cada turno. Esta organización permite mantener las medidas de seguridad garantizando la respuesta ante emergencias.