Diego Moya, portavoz Policía Nacional en Jaén: "Esto es un trabajo de todos, tenemos que ser solidarios"

"Es un trabajo de todos, tenemos que ser solidarios". Esa es la rotunda afirmación expresada en declaraciones para Radio Jaén Cadena SER por el portavoz de la Policía Nacional, Diego Moya que ha atendido este jueves por la mañana a nuestra redacción para valorar la situación actual de la crisis sanitaria en la que ha sido su primera entrevista tras la declaración del estado de alarma.

Sin obviar a otros profesionales, a nadie escapa la labor que están desarrollando las fuerzas y cuerpos de seguridad para que se cumplan a rajatabla las necesarias medidas sanitarias en la población jiennense. Diego Moya reconoce que el trabajo diario está siendo muy duro, pero le reconforta escuchar los aplausos espontáneos de vecinos ante las patrullas policiales. Esto lleva a los agentes a aguantar mejor el día a día. Aprovechaba Moya para lanzar un mensaje a la ciudadanía.

Diego Moya, portavoz de la Policía Nacional de Jaén. / Radio Jaén

"Es deber de todos ser solidarios, porque si nosotros somos solidarios estamos protegiendo la salud pública. No depende de los sanitarios, no depende de la policía, no depende de otros cuerpos policiales proteger la salud pública. La protección tenemos que empezarla por nosotros mismos", aseguraba rotundo el portavoz de la Policía Nacional en Jaén.

"Hemos pasado de un día para otro de pasear por nuestras calles a tener que estar en nuestras casas", afirmaba Diego Moya. Comprende la frustración de la población. Pero recuerda que es imprescindible seguir a rajatabla el aislamiento para la consecución de la guerra contra el coronavirus.

Comportamiento social

Inevitablemente, esta redacción le preguntaba al portavoz de la Policía Nacional de Jaén por la actitud de la sociedad y si se están tomando en serio esta cuestión. Asegura tajantemente que la mayor parte de la población jiennense está haciendo gala de su sensatez. Pero existen minorías ciudadanas que aún quieren ir por libre. Son "los insolidarios", según los definía Diego Moya.

"No se puede poner en riesgo a la población porque yo quiera pasear. Estamos en una situación muy grave y se nos está requiriendo a nosotros mismos como seres humanos que somos que seamos solidarios con los demás. Hay hechos increíbles, sinceramente, de gente que está en casa porque está infectada y los propios vecinos están ocupándose de hacerles la compra y atenderles. Eso se llama solidaridad", ha dicho Diego Moya, que a su vez instaba a los que no cumplen las normas a aplicarse el cuento.

Contra las personas incívicas, la ley. Y, tal como aseguraba Diego Moya de la Policía Nacional, se va a ser muy contundente con ellos. "Me voy con mi colega a darle un paseo al perro y, de camino, ya me paseo yo también. No se dan cuenta de que están poniendo en grave riesgo y en peligro la salud de los demás. Y el código penal lo tipifica. Va a caer todo el peso de la ley, téngalo por seguro. Y vamos a ser muy contundentes con esto", advertía Moya.

Más llamadas al 091

Explica que se han triplicado las llamadas al 091 de ciudadanos anónimos que denuncian comportamientos incívicos de personas en la calle. Le sorprende que haya aun jiennenses que afirmen no conocer las medidas de seguridad puestas en marcha por el gobierno central en el Real Decreto de Estado de Alarma. Son bien claras y se están repitiendo por activa y por pasiva en los medios de comunicación.

Pero, aun así, el portavoz de la Policía Nacional en Jaén Diego Moya volvía a repetir algunas de las claves básicas de comportamiento poblacional durante el Estado de Alarma por el Covid-19. "Sólo se puede deambular, como de pie o en coche, en supuestos muy concretos. Como comprar comida, ir a la farmacia, ir o volver de trabajar, cuidar de personas dependientes. Y que se tiene que hacer de forma individual excepto acompañando a menores, personas con discapacidad o por causas de fuerza mayor". Y ponía un ejemplo del supuesto desconocimiento de la ciudadanía. "Ayer mismo llamábamos la atención a un matrimonio joven, que iba con un bebé. Le preguntamos hacia donde se dirigían. Contestando que iban a comer a casa de su madre. Es que no se puede ir a comer a casa de su madre".

Resaltaba la colaboración entre todos y cada uno de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y Diego Moya finalizaba lanzando un mensaje esperanzador: "Esto lo vamos a ganar".