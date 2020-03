Antonia ya tiene quien le haga la compra gracias a su llamada a la radio

La situación en la que se encuentra Antonia seguramente sea la de muchas personas mayores de este país. La gentrificación ha hecho que muchos edificios del centro de las grandes ciudades se hayan llenado de apartamentos turísticos y las pocas personas que vivien allí siempre apenas conocen a sus vecinos. Antonia tiene 80 años y vive en Chamberí, uno de los barrios más céntricos de Madrid. Cumple estrictamente las recomendaciones sanitarias y no sale a la calle para evitar contagiarse de coronavirus. Pasa el tiempo en su casa "limpiando aquí, limpiando allí, que si el cristalito, que si el polvo..." y ha estado tirando de toda la comida que tenía de reserva pero ya se le va acabando: "Ya solo me queda un poco de leche y un poco de pan bimbo, ya no tengo fruta, no tengo yogures...", contaba en Hoy por Hoy Madrid este jueves.

No tiene internet y no puedo hacer la compra online y ningún vecino se ha ofrecido a llevarle la compra: "Aquí son gente joven que no nos conocemos, no nos vemos, nada de nada. Se han ido de vacaciones, no veo luz ni nada, no sé...", explicaba con resignación en el programa. Al poco tiempo, un chico llamado Alberto se ofrecía a llevarle la compra y ha quedado con ella en seguir haciéndolo mientras dure el aislamiento. Han inmortalizado el momento con una foto juntos.

Las comunidades de vecinos y los barrios se están organizando para que cada vez menos mayores se encuentren en situaciones como la de Antonia. La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) ha recogido en un blog buena parte de las redes vecinales de solidaridad y apoyo mutuo que existen actualmente en la ciudad.