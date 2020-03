Personal sanitario de la Arrixaca de Murcia: "no hay mascarillas para todos"

Una situación excepcional obliga a medidas excepcionales. La Arrixaca, el principal hospital de la Región, es un ejemplo, y el resto de grandes centros sanitarios van poco a poco siguiendo su misma línea.

"Desde hace más de 15 días nada es normal aquí", nos dice todo el personal sanitario con el que hablamos para este reportaje.

Las zonas llamadas de "aislamiento" -que se tendrán que ir ampliando, segun el hospital- son las que más han cambiado con "pasillos cerrados, con restricciones de paso, con personal con guantes, mascara y vestimenta especial".

Sobre esto último, también, todos los sanitarios consultados para esta noticia insisten en algo: falta material y "no todo es tan bonito como se ve en la tele". Gracias por los aplausos, sí, pero necesitamos material.

Un ejemplo no lo pone una veterana enfermera: "No hay mascarillas FFP2 para todos. Están bajo llave, y hay mucho nerviosismo. Nos ponemos mascarillas quirúrgicas que no dan suficiente protección. Solo sirven para que si yo estoy contagiada no se lo pase a nadie. Nos vemos muy vulnerables a la hora de acercarnos a los pacientes. Tenemos miedo".

Esta fuente, enfermera, nos cuenta que están "resistiendo" pero que los jefes están muy nerviosos y les insisten continuamente en que estén disponibles incluso fuera de sus turnos porque "vienen momentos muy complicados".

Otro ejemplo: cada vez queda menos gel hidroalcohólico para lavar las manos. Se ha pedido que no se tiren los botes vacíos para rellenarlos con los que envíen de urgencia las farmacias y esperar instrucciones del Ministerio.

Y con esta falta de medios, "todo el hospital ha cambiado, estamos como en un búnker pero un búnker que tiene que estar abierto para recibir a los pacientes".

Una de las últimas medidas, nos cuenta otr@ enfermer@, es que "todo el mundo que entra a la Arrixaca (personal, familiares, pacientes) tienen que pasar obligatoriamente por un control de temperatura". "Da igual si vas a hacer un papeleo administrativo o si estás en medio de una operación", dice, "te toman la temperatura al pasar. Ayer, por ejemplo, a mi me la tomaron 4 veces".

Nadie va por los pasillos sin mascarilla y guantes y en los próximos días, explica otra fuente sanitaria del hospital, les van a dar "un curso acelerado de UCI" a los que no han trabajado nunca allí: la previsión es que, en las proximas semanas, van a hacer falta en esa zona -y en la de aislados- más personas como refuerzo. Esta medida se está extendiendo a todos los grandes hospitales de la Región. La corroboramos, por ejemplo, con dos fuentes sanitarias más en Los Arcos y en el Rafael Méndez. Toca reciclaje.

"Los nervios cuando a algun compañero le aparecen los sintomas son muchos", dice otro sanitario, pero "ahora mismo no nos hacen la prueba ante los sintomas". Y pone un ejemplo: "en las dos ultimas guardias varios compañeros han tenido sintomas y lo único que se puede hacer es mandarlos a casa quince días en aislamiento". Afortunadamente esto va a cambiar, confían, con la llegada de más kits de pruebas en dos o tres días que ha anunciado el Ministerio de Sanidad.

"No se está dejando trabajar a personas con positivo", señala un médico consultado, "por lo menos no hasta donde yo se", dice.

Nos reportan, eso sí, numerosos momentos de tensión -los lógicos en esta situación- entre personal y sus jefes de servicio por este asunto. Es lo que más preocupa: "sacar el virus del hospital y llevarlo a las casas". En algunos servicios "se están haciendo equipos de cuatro personas siempre en el mismo turno y sin poder cambiar con otro compañero", cuenta, de forma que si uno de ellos presenta síntomas "y sale un positivo" se pueda aislar al equipo completo.