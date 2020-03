Rubén García, su día a día en cuarentena

La habitual sala de prensa de las instalaciones de Tajonar se ha trasladado a casa de Rubén García. Desde allí, el valenciano ha ofrecido una rueda de prensa. Como para el resto de los mortales, para el jugador de Osasuna, el confinamiento está siendo duro y explica que: "Cuando no puedes hacerlo te das cuenta de lo bonito que es poder ir a entrenar cada día. Habitualmente no lo valoras pero, pero en momentos así se valora mucho más".

Pese a no poder salir de casa, los jugadores rojillos siguen una rutina marcada por el club. En cuanto a cómo es ahora su día a día, Rubén comenta: "En lo personal te da tiempo para reflexionar, para pensar en cómo enfocar tu futuro otros aspectos como estudios... En lo profesional tenemos que estar tranquilos en casa, intentando mantenernos en la mejor forma posible y esperar a ver qué pasa con la competición. Debemos tener paciencia y seguir trabajando y entrenando. Por las mañanas saco a los perros y además del entrenamiento programado, me entretengo con juegos de mesa, de ordenador, puzzles, estar al tanto de las noticias...". Aunque reconoce que no es lo mismo entrenar en casa: "Seguramente si se reanuda la Liga jugaremos incluso entre semana. Aunque entrenamos en casa, vendría bien tener un par de semanas para coger un mejor ritmo".

Rubén García está lejos de su familia, quienes por fortuna están todos bien: "Ahora mismo tenemos el contacto que podemos, por videollamada, por teléfono. Esperemos que la situación se solucione pronto y no afecte a ningún familiar cercano. Confío en que todos los que están afectados se recuperen".

Una de las grandes incógnitas ahora mismo es qué sucederá con el campeonato. En cuanto si consideraría injusto que la temporada se diera por concluida, dice: "Sería raro después de la cantidad de partidos que se han jugado y todo el esfuerzo que hemos hecho. No sería lo más justo. A mí evidentemente me gustaría acabar la competición cuanto antes y que esto no se alargara mucho. No depende de nosotros".

Osasuna decidió renunciar a hacer el test de Coronavirus a la plantilla para que lo puedan hacer a personas que lo necesitan más, tal y como explica el valenciano: "Lo decidió el club y me parece bien. Los servicios médicos lo han creído conveniente. No me preocupan los positivos del Espanyol porque llevamos casi diez días en casa en cuarentena. Si tuviéramos algún síntoma lo comunicaríamos al doctor y se tomarían las medidas adecuadas. Entraría dentro de lo posible, aunque estamos tomando las medidas adecuadas".

Teniendo en cuenta la situación, Rubén García ha abierto un concurso de dibujo para niños de entre 4 y 12 años que tendrá como jurado al artemaniaco Jordi cruz: "Son muchos los padres que me habéis dicho que durante una mañana habéis estado entretenidos y que ha servido para estar en familia y distraerse. La finalidad es que los peques se ilusionen y se distraigan porque lo necesitan". Rubén García acababa con un mensaje esperanzador: "Esperemos que todo esto termine cuanto antes. Todos unidos saldremos adelante. Quiero dar las gracias, en especial a los servicios sanitarios y a todos los que están trabajando".