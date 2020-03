Continúa el goteo de ERTEs

Aunque informalmente la compañia INDITEX asegura que todos los trabajadores mantendrán el 100% de su salario, el documento que apruebe el Gobierno resolverá otras dudas. La primera, cuál será la vigencia de este ERTE, tanto su inicio como su final, porque en Plaza los trabajadores ya han adaptado los turnos para un horario reducido de cuatro horas.

La plantilla, que conforman unas 1700 personas, ha reducido su carga de trabajo entre un 60 y un 70% según fuentes sindicales y las prendas que gestionan van para el mercado asiático y las ventas on line. Eso sí, también están pendientes del posible envío de mascarillas y material de prevención que Inditex pueda enviar desde China porque aquí ejercerían de distribuidores.

Desde el comité de empresa reconocen el esfuerzo por tomar medidas de protección con la clausura de comedores y vestuarios, la bajada de tornos a la entrada y la reorganización por bloques para evitar el contacto, aunque no existe ningun protocolo por escrito que puede llegar mañana de los comités de seguridad y salud a nivel nacional.

PREOCUPACIÓN ENTRE TRABAJADORES

Con este Expediente, Inditex asegura que llegará a completar el salario fijo, pero eso reduce el poder adquisitivo de los empleados porque la parte variable, que se reduciría, es muy significativa en las nóminas a final de mes, y eso a los sindicatos sigue sin gustarles.

De momento, los detalles aún están por conocer, pero en el centro logístico que tienen en Plaza hay ya un grupo de empleados en sus casas mientras que los eventuales están disfrutando de días de vacaciones que tienen acumulados.

RONAL IBÉRICA INICIA LA TRAMITACIÓN DEL ERTE

Ronal Ibérica, en Teruel, paraliza su producción e inicia la tramitación de un ERTE que afecta a 571 trabajadores. Además en la provincia de Teruel, existe preocupación entre los empresarios autónomos porque al final de esta semana podría estar cerrados el 90% de estos negocios.

A las 06:00 de la mañana, con la salida del turno de noche, Ronal Ibérica ha dejado de producir llantas de aluminio. Una decisión que exigió una reunión dirección - comité de empresa que se prolongó durante todo el día de ayer. El acuerdo final fue iniciar un ERTE por fuerza mayor por un periodo de 3 meses en el que se incluirán 571 trabajadores de los 596 que hay en plantilla, los 25 restantes realizarán tareas de mantenimiento y portería.

Si Ronal es un referente por número de empleados en la provincia de Teruel, también lo son los autónomos. La Asociación que los representa asegura que la crisis sanitaria afectará a cerca del 90% de los autónomos de la provincia a finales de esta semana.

"El número de autónomos afectados, que han echado el cierre o que no pueden trabajar es muy elevado", asegura, Francisco Ibáñez, el Vicepresidente de la Asociación.

Francisco Ibáñez pide "más ayuda institucional" y considera que "las medidas adoptadas por el Consejo de Ministros este mismo martes, se quedan cortas para el colectivo".

EL SECTOR DEL METAL, AFECTADO

En el sector del metal ya ven en el horizonte no solo ERTES sino también ERES y un adelgazamiento de esta industria, uno de los pilares básicos de la economía aragonesa.

Este sector, que emplea a 54.000 trabajadores solo en la provincia de Zaragoza en 6.000 empresas de distinto tamaño, están atravesando una situación muy complicada.

El Presidente de la Federación de Empresarios del Metal, Javier Ferrer, reconoce que es una situación "francamente muy difícil". Además, asegura que "muchas empresas, grandes, pequeñas y medianas están cerrando".

Un cierre que se debe "por obligación, por falta de pedidas porque las tiendas han cerrado, otras por falta de suministros y en otras porque los trabajadores se están negando a entrar porque opininan que hay falta de seguridad".

En cuanto a la facturación, explica que "no pueden facturar puesto que no están produciendo" y es algo que "les va a producir una falta de liquidez enorme para pagar no solo sus facturas, alquileres o impuestos sino también las nóminas".

Por último, reclaman medidas para mantener el tejido empresarial y evitar que el coronavirus debilite uno de los pilares de la economía aragonesa porque si no hay flexibilidad en el concepto de "fuerza mayor", prevén que los ERTE pierdan la T de temporal y acaben siendo ERES.