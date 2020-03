Álvaro Martín: "Los Juegos deben aplazarse"

El atleta del Playas de Castellón, y campeón de Europa en Berlín, Álvaro Martín, se muestra claramente favorable al aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokyo.

A cuatro meses de la cita, el COI considera que “no es momento de tomar una decisión drástica”, sin embargo, la expansión del coronavirus está obligando a muchos deportistas -todos los españoles ahora mismo- a estar confinados en sus casas sin poder entrenar.

“Yo no me puedo quejar mucho, me acaba de llegar una cinta de correr, puedo entrenar y ya tengo la mínima. Podría ir sin problemas”, nos explica el deportista extremeño, que se encuentra en su pueblo natal pasando estos difíciles momentos.

Pese a considerarse “un privilegiado” por todo esto, tiene claro que los Juegos “deben aplazarse” porque no le ve sentido a que sigan adelante con todo lo que está pasando. “Es que cada país está optando por unas medidas y se están rompiendo las reglas de la igualdad que deben tener unos Juegos”, va contando. Y lo ejemplifica con la figura de Mireia Belmonte, campeona olímpica en Río. “Ella no puede salir de casa, no la dejan entrenar, mientras sus rivales italianas y húngaras sí están pudiendo. Es algo que no tiene sentido. Yo no estoy diciendo que se suspendan, sino que se aplacen”.

Además, también tiene claro que un evento como los Juegos lo condiciona todo y está marcando la agenda de los deportistas y de todos los deportes, por eso considera que la decisión debe tomarse cuanto antes. “Yo creo que la clave estará en Estados Unidos, si los casos empiezan a aumentar allí se aplazarán”, explica el marchador ,uno de los deportistas que puede pelear por la medalla en esa histórica cita en Japón.

Y es que para él, saber la decisión definitiva pronto es esencial porno generar dudas y que los deportistas puedan afrontar esta crisis con mayor tranquilidad. “Yo estoy tranquilo porque puedo ir a los Juegos sin problema, entreno con normalidad más allá de cambiar mis rutinas al no poder salir a la calle, pero nada más que eso. No es como los que hacen velocidad o mis compañeros de los concursos, ellos lo tiene peor”.

Pero más allá de eso, Álvaro Martín piensa en lo complicada que es esta situación a nivel mental. “Es que, y vuelvo a hablar de Mireia porque tiene cuatro medallas olímpicas y lleva cuatro años pensando en esta cita, es normal que esté nerviosa y preocupada por lo que pueda pasar. No puede entrenar en la piscina y eso puede originar mucho estrés”. Además de la actualidad deportiva, Álvaro Martín también se siente preocupado por lo que está crisis del Covid 19 puede generar a nivel social. “Me da mucho respeto todo esto. Y no solo al durante, sino al después, a cómo afrontarán las pequeñas y medianas empresas los días posteriores. Económicamente será muy complicado para ellos. Esto acabará, saldremos todos, lo celebraremos y estaremos felices, pero después veremos qué pasa”, confiesa preocupado el atleta de lPlayas de Castellón.

Lo que está claro es que Álvaro Martín, a falta de una decisión definitiva, no deja de entrenarse preparando los objetivos de este verano, que pintaba apasionante y habrá que ver en que se queda. Lo más importante ahora mismo, tanto para él como para los demás, esque esto se solucioney todo el mundo pueda recuperar sus rutinas.