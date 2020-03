El coronavirus llega a una residencia de mayores en Santiago

Hay un foco activo de coronavirus en una residencia de mayores en Santiago de Compostela. En los últimos días, siete personas dieron positivo en la residencia DomusVi de San Lázaro. Hay 67 personas aisladas en la segunda planta, la de los grandes dependientes. Los trabajadores recuerdan que no están "capacitados" para atender a la pandemia y piden que se deriven sanitarios.

Según fuentes cosnultadas por la Cadena SER, el martes se conoció el primer positivo. Los responsables de la residencia llamron al 900 400 116, el número de atención al que recomienda llamar el gobierno gallego. Desde ahí, les recomendaron que se pusieran en contacto con el 061, que decidió trasladar a la persona, una mujer, al hospital, donde se confirmó el positivo.

En las horas siguientes se hicieron pruebas a todas las personas que están en la segund aplanta, un total de 67 grandes dependientes, el colectivo más vulnerable del centro. Según ha podido saber la Cadena SER, hay un paciente ingresado en el hospital, mientras que los otros cuatro positivos confirmados están asintomáticos, después de tener fiebre al principio, y completamente aislados.

De hecho, las trabajadoras que se están dedicando a la atención de estas personas - el 60% del personal está volcado en esta planta - está entrando y saliendo por las escaleras de servicio para evitar nuevos contagios.

En la residencia aseguran que se está cumpliendo con el protocolo de la Consellería de Sanidade, dicen seguir el asesoramiento de Salud Pública, y que están recibiendo material. Los trabajadores, sin embargo, denuncian que están desbordados.

En declaraciones a Radio Galicia, la delegada de Comisiones Obreras y trabajadora de la residencia, Isabel Salgado, explicaba que el edificio, de tres plantas, está en cuarentena desde el domingo. El lunes se prohibieron las visitas, pero Salgado denuncia la "grave irresponsabilidad" que, a su juicio, representaron las visitas, entre otros, de personas con cargos en la Xunta. "Nos jugamos la salud de los residentes y de las trabajadoras".

Isabel Salgado detalló que cuentan con Equipos de Protección Individual (EPIs), con una nueva remesa llegada el jueves. Aunque "todo el material es bienvenid", remarcó que "toda la gente trabaja con mascarillas y guantes, y en el aislamiento se siguen los protocolos".

En esta línea, afirmó que "la residencia trabaja para que los residentes sean trasladados al hospital, para reducir carga", y denunció que "no se están enviando sanitarios". "No estamos capacitados para llevar esta carga, esta pandemia". A renglón seguido reclamó solidaridad, ya que "hay familiares que son enfermeros y médicos, a los que no se le ha visto el pelo". "Pedimos personal sanitario", insistió.

También reclamó que se habiliten espacios en los hoteles para que los sanitarios y el personal de las residencias no vayan a sus casas, toda vez que son "focos de contagio". "Tengo a cinco compañeras en cuarentena", agregó.

Pese a todo, Salgado quiso enviar un mensaje de tranquilidad a los familiares, a los que recordó que están dando todo para cuidar a los mayores residentes.