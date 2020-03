Aprende a diferenciar entre síntomas de alergia y coronavirus

Es imprescindible diferenciar entre los síntomas de alergia y los de coronavirus. Este viernes comenzaba inicialmente la primavera, a la que antecede este año una amplia temporada de calor en la provincia de Jaén. Algo que puede acelerar la presencia de síntomas de alergia por pólenes como las gramíneas o el olivo entre pacientes alérgicos y otros que nunca hayan sentido síntomas.

En plena crisis sanitaria por el coronavirus, desde Radio Jaén Cadena SER hemos querido investigar sobre las diferencias existentes entre los síntomas de ambas dolencias. Algunos son muy parecidos y puede ocasionar que la sanidad pública o privada se colapse aun más en un momento en el que no se lo puede permitir.

Síntomas de alergia

Esta redacción ha podido hablar con Manuela Cárdenas Lara, profesional de medicina general en el Centro Asistencial de ASISA Jaén. Explicaba, en primer lugar, los síntomas más evidentes de la alergia.

"En la alergia tenemos, sobre todo, picor. A nivel de ojos, a nivel de nariz o a nivel de garganta. Esto nos produce en los ojos una conjuntivitis alérgica. En la nariz salvas de estornudos muy seguidos porque hay gente que puede estornudar hasta 5 o 6 veces seguidas y el picor. Secreción clarita en la nariz, agua. Yo a veces digo que es como un grifo. A nivel de faringe, también tenemos una tos irritativa muy pruriginosa, que pica mucho. El paciente dice que es el picor el que le produce la tos y efectivamente es así", explica Cárdenas.

En las alergias a pólenes, también se encuentran otros síntomas. La doctora informaba que también se podrían notar picores en la piel.

Síntomas de coronavirus

Manuela Cárdenas de ASISA ahondaba, y es muy importante para poder diferenciar bien entre uno y otro, en los síntomas que se producen en una infección por coronavirus. Es diferente en algunos aspectos.

"Empezaríamos con fiebre alta y súbita. También cefalea, o sea, dolor de cabeza. Malestar general, postración. Es decir, el paciente está como que te ha pasado un camión por encima pero sin camión. Dolor de huesos, dolor de músculos y, sobre todo, un cansancio. Ya lo síntomas efectivamente más graves, estaríamos también con una insuficiencia respiratoria. Una crisis asmática. En este caso, si puede tener la misma gravedad en una crisis asmática producida por la alergia que en una producida por el coronavirus", explica la doctora.

Las diferencias

Ante esta situación, llamaba a los pacientes y los nuevos alérgicos a la calma. Hay diferencias muy palpables entre la alergia estacional y el coronavirus. Por ejemplo, la fiebre alta.

"Todo el que curse con un picor ocular, con picor de nariz, salvas de estornudos, el picor de garganta que me produce la tos no debe preocuparse. Tienen que estar tranquilos. Es alergia. Nunca en la alergia va a aparecer fiebre, nunca en la alergia va a aparecer un malestar general intenso ni un cansancio. Es cierto que la alergia te puede producir un cierto malestar o cansancio, pero no es tan intenso como cuando tienes una infección por coronavirus o una gripe", explica.

Insta a la ciudadanía a respetar las medidas de aislamiento y cumplir con todas y cada una de las normativas que ordene el Real Decreto de Estado de Alarma aprobado por el Gobierno Central. La sanidad es un bien muy preciado en estos momentos y no se puede colapsar. También mandaba un mensaje de esperanza a todos asegurando que "esto es una cosa de todos, y todos lo vamos a conseguir".