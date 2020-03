Son más de las 10 de la noche, cuando recibo la llamada de Gloria, la directora de Caritas. Estos días no están siendo fáciles para esta institución. En el Centro de Personas sin Hogar se encuentran alojados por esta crisis, sin poder salir 25 personas, atendidos por las Hijas de la Caridad, los trabajadores y algunos voluntarios.

En pocos días desde las instituciones se les ha pedido abrir otro Centro en Palencia. La Diócesis ha cedido las instalaciones del Seminario Menor. En menos de 24 horas, los trabajadores del Obispado y algún sacerdote han preparado este Centro para acoger a este colectivo tan vulnerable.

Una vez más Caritas desarrolla una labor callada, anónima, solidaria con las personas de las que nadie se acuerda. Una vez más esta ONG de la Iglesia se acerca a los que menos tienen para ser su mano, su corazón, su voz… Estas personas no saldrán en los medios, ni nadie se acordará de ellos en las cadenas de mensajes que todos recibimos. Son personas, pobres, excluidas, las que menos cuestan para nuestra sociedad.

Una vez más Cartitas suple la tarea y la labor que tenían que desarrollar las diversas instituciones públicas. Recibirán una palmada en la espalda, les dirán os necesitamos, pero se han quitado la gestión directa y humana ante un problema serio de esta crisis global.

El día a día no va ser fácil. El estar encerrado un colectivo 24 horas, el buscar personas que les atiendan con calidad, el no poder salir, el saber que cuando la situación termine seguirán siendo excluidos, el no tener prácticamente a nadie al que llamar…

Hoy más que nunca lo que todos necesitamos es ser reconocidos como personas. Para eso hace falta ciertamente un plato caliente en la mesa pero también –casi diría que sobre todo– que la persona se sienta escuchada y querida, que sienta que se le reconoce como persona, que tiene un valor, que no es un número, que alguien le entiende y comprende, que alguien le escucha.

Ahí está el valor añadido que necesitan esas personas. Frente a la exclusión extrema que supone haber perdido hasta la propia casa y encontrarse tirado en la calle, encontrarse con alguien que escucha, acoge, comprende y tiende una mano amiga es fundamental.

Pues bien todo eso es lo que se intenta hacer en el Centro de Acogida de Caritas. Las personas que allí trabajan, los voluntarios que acuden unas horas a la semana, son buenos samaritanos que ayudan, levantan, curan…

En este Centro no se resuelven todos los problemas de estas personas. Ni en ningún centro de este tipo. Pero en medio del anonimato, son un refugio, una casa llena de humanidad, de cariño, de calor humano, donde las personas sin hogar pueden encontrar la mano amiga que les levante de su postración y les devuelva a la posición que nunca deberían haber perdido, como miembros de la gran familia humana.

Una vez más Caritas está de la mano de los más pobres. Gracias a esta institución, a equipo directivo, a sus trabajadores, a sus voluntarios, a la Diócesis y a todas las personas que estos días van a arrimar el hombro. La crisis que estamos viviendo golpea una vez más a los más vulnerables.