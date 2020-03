Alberto Asensio, médico cántabro con coronavirus, pide la generalización de las pruebas

Lleva trabajando como urólogo en el Hospital Sierrallana desde su apertura hace poco más de 25 años y, ahora, desde su confinamiento en su domicilio, ha contado en Hoy por Hoy Cantabria cómo se siente al ser el primer sanitario contagiado de coronavirus en nuestra comunidad autónoma. Mientras realizamos la entrevista en la Cadena SER, los datos que facilita la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria sitúan el número de afectados entre el personal sanitario en 64. “Me parece que tengo el triste record de ser el primero, me enteré el lunes porque yo soy uno de los afortunados asintomáticos, por eso insisto en la necesidad de que las pruebas se realicen a todo el mundo, porque hay muchísima gente que está contagiado y no lo sabe” ha reiterado Asensio.

Este médico, que formó parte del equipo que puso en marcha el hospital comarcal en 1994, había tenido un contacto de riesgo el lunes y el martes de la semana pasada y finalmente dio positivo en la prueba. “No fue fácil que me la hicieran, porque por el protocolo, al no presentar síntomas graves, no me la querían hacer” nos ha contado Asensio. “Pero finalmente me la hicieron y di positivo, aunque yo podría estar en la calle, si no lo supiera, contagiando a otra gente, porque no me encuentro mal” ha añadido. “Tengo lo que vulgarmente se conoce como catarro: cefalea, dolores musculares, agotamiento, no tengo fiebre, ni neumonía, ni expectoración” ha detallado el facultativo.

Sobre cómo se dio cuenta y al final consiguió que le hicieran el test, nos ha contado que es consciente de que había estado en una situación de riesgo, al conocer que un enfermo que llevaba días hospitalizado había dado positivo. Estaba al lado de un paciente que él había tratado. Llamaron a esa paciente, al que ya habían dado el alta y dio positivo. A partir de ese momento comienza a reclamar la realización de la prueba. Solo él, de todo el equipo médico que tuvo contacto ese positivo, ha contraído la enfermedad.

Al preguntarle por cómo lleva el aislamiento es muy sincero: “lo llevo mal no, peor, pero soy muy responsable y se que no puedo salir”. Además, lo que puede ser un inconveniente a la hora de conseguir los productos de primera necesidad para el día a día, para él es una ventaja: vive solo y puede moverse con total libertad por toda su casa. “Compadezco a los enfermos que no pueden moverse de su habitación de 6 metros para no contagiar al resto de su familia” ha asegurado. “Por lo demás, me traen las cosas a la puerta y yo las cojo, como si fuese un apestado” ha relatado el doctor Asensio que ha insistido en no banalizar este asunto porque esta enfermedad “va a costar muchas muertes”. Por ello ha querido insistir en que no se acuda a los hospitales o centros médicos salvo caso de urgencia y que se consulte por teléfono cualquier duda o resultado del que podamos estar pendientes.

En todo caso y como mensaje de ánimo ha destacado que esto lo podemos y lo vamos a vencer “si somos consecuentes con el problema que tenemos”.