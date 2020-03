Coronavirus en Comunitat Valenciana | Última hora, en directo: 258 nuevos casos y 17 muertos más este sábado

Este sábado se han confirmado 258 nuevos casos de coronavirus en la Comunitat Valenciana, que ya suma 1.373 positivos desde que comenzó la crisis. También ha habido un aumento importante de muertes: 17 en solo un día, hasta sumar 50 fallecidos en toda la Comunitat Valenciana. De ellos, 30 corresponden a la provincia de Alicante, 18 a la de Valencia y 2 a Castellón.

En total, hay 476 ingresados, de los que más de la mitad (246) están en la provincia de Valencia, 50 de ellos ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos, 187 en Alicante (27 en la UCI) y 47 en Castellón (siete en la UCI).

La consellera también ha actualizado la cifra de profesionales con coronavirus: son 264, que están aislados y fuera de sus puestos de trabajo. Desde que se inició la crisis, el teléfono de atención 900 300 555 ha atendido más de 31.000 llamadas y la Conselleria de Sanidad ha realizado 6.430 pruebas negativas. Además, la web de la Generalitat a través de la que se puede hacer un autotest del coronavirus ya ha recibido más de 1,8 millones de visitas.

Respecto a las altas, en las últimas 24 horas ha habido cinco personas que se han curado, hasta llegar a las 25 desde que comenzó la crisis. 15 de las altas se han producido en Valencia, 9 en Alicante y una en la provincia de Castellón.

Reorganización de recursos

Este sábado la Conselleria de Sanitat ha comenzado un proceso de reorganización de la atención primaria para que los profesionales de la sanidad se centren en atender a los contagiados por coronavirus. En todo caso, se garantiza la atención primaria en centros de salud, aunque Barceló recuerda que la recomendación es que se eviten las visitas presenciales a los centros hospitalarios excepto cuando sea "estrictamente necesario".

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha reconocido que no sabe cuándo la curva llegará al pico máximo de la pandemia, pero ha afirmado que, "poco a poco", nos vamos acercando, aunque esta será "una semana complicada". Sí que ha confirmado que las UCI de la Comunitat Valenciana siguen teniendo capacidad suficiente para atender a todos los enfermos que necesiten cuidados intensivos, por lo que no se va a realizar ningún triaje de contagiados. Ha recordado que el sistema sanitario tiene más capacidad que antes ya que se han suspendido todas las operaciones programadas no urgentes, por lo que se han podido recuperar espacios sanitarios.

La Generalitat sigue esperando la llegada de los llamados 'test rápidos' que tiene que proporcionar el Ministerio de Sanidad para poder generalizar las pruebas. La Conselleria está ahora preparando todo el mecanismo para empezar a ejecutarlo cuando el gobierno central establezca el protocolo a seguir.

Barceló pide "responsabilidad"

La consellera de Sanidad se ha referido al atasco que hubo ayer viernes en la avenida de Cortes Valencianas de València. Asegura que las imágenes "no fueron en absoluto edificantes para nadie" y espera "no volver a ver nunca más" que alguien pone en peligro la seguridad de la sociedad valenciana. Recuerda que la ciudadanía tiene que ser responsable, cuidarse y, sobre todo, cumplir las restricciones impuestas por el estado de alarma.