Christian Lapetra: "Vamos a plantear que la competición se pueda reanudar"

Justo una semana después del último que pudo celebrar la plantilla del Real Zaragoza, el presidente del club Christian Lapetra, a través de la página web de la entidad ha respondido a las preguntas planteadas por los diferentes medios de comunicación que habitualmente siguen la actualidad del equipo blanquillo.



- ¿Han permanecido todos los jugadores en Zaragoza para pasar la cuarentena?

- Desde que se han impuesto las medidas extraordinarias señaladas por el Gobierno, nosotros establecimos un protocolo para que todos nuestros jugadores permanezcan en sus domicilios en Zaragoza y que puedan moverse conforme a lo requerido y supervisados por los servicios médicos. Por tanto, sí, todos los jugadores están en Zaragoza en sus domicilios, sobrellevando esta situación de la mejor manera posible.

- ¿Cree que es posible que mantengan el tono físico si finalmente se reanuda la competición?

- Ante la posibilidad de que tuviéramos que estar confinados y que no pudiéramos desarrollar la actividad deportiva en la Ciudad Deportiva, nosotros ya diseñamos con el cuerpo técnico y los preparadores físicos un protocolo para que ellos trabajen desde casa, de manera individualizada, con ejercicios específicos para cada uno de ellos. Y así lo están haciendo. Tienen una o dos sesiones diarias, supervisadas por nuestros preparadores físicos y con controles periódicos.

-¿Han tenido estos días contactos con el presidente de la Liga, Javier Tebas, para tratar el nuevo calendario de Segunda División?

- Permanecemos en contacto tanto con la Federación como con LaLiga. Ayer mismo, jueves, tuvimos todos los clubes una conferencia con el Presidente de la Liga, Javier Tebas, para tratar y actualizar todos los temas que rodean la competición: su posible inicio y todas las derivadas que se puedan plantear. Estamos en permanente contacto y seguimos las instrucciones que tanto desde la Liga como de los diferentes ministerios se nos trasladan para poder superar esta situación.

- ¿Confía en que vaya a reanudarse el campeonato?

- Yo tengo confianza. Vamos a plantear que la competición se pueda reanudar, esperemos que sea antes que después, pero siempre lo va a marcar la situación sanitaria y social del país. Hasta que eso no esté superado y las autoridades puedan darnos el permiso para competir, habrá que permanecer como hasta ahora. Pero nuestra confianza es poder reanudarla.

-¿Cuál es su postura respecto a la posible disputa de los partidos a puerta cerrada?

- El primer marco es saber si la competición se puede reanudar y cuándo. Y a partir de ahí tendremos que estudiar cuáles son los escenarios posibles. Si es imprescindible iniciar el campeonato con los estadios a puerta cerrada para facilitar que se cumpla con los plazos establecidos para su finalización, estaremos en sintonía con el resto de clubes y con la Liga. Evidentemente, no es el mejor de los escenarios, porque todos queremos estar acompañados de nuestras aficiones, pero si la situación así lo requiere, habrá partidos a puerta cerrada.

-¿Le preocupa que el torneo pueda excederse más allá del 30 de junio y existan problemas con los contratos de los futbolistas?

-Creo que tiene que haber una solución a nivel global, porque la idea es terminar la Liga antes del 30 de junio, con esa fecha en el horizonte, pero si eso no es posible, habrá que articular aquellas medidas que sean necesarias para que los contratos puedan estar en vigor mientras dure la competición. De momento, de todas formas, no es una hipótesis que estemos planteando. El mejor escenario sería terminar la Liga dentro de los plazos establecidos, pero si eso no fuera posible, estudiaremos todas las posibilidades que nos da la prórroga de esos contratos; lo tiene encima de la mesa la Liga, lo tenemos los clubes, así como FIFA y UEFA.

-¿Qué cree que sería lo más justo en el caso de que se suspendiera definitivamente la competición?

-No debemos plantear esa cuestión ahora mismo. Debemos organizar la competición para que finalice en los plazos previstos y si al final la situación sanitaria impide su desarrollo, nosotros obviamente defenderemos los intereses del Club

-¿Cómo valora el hecho de que la Liga haya facilitado kits para que todos los futbolistas se sometan a las pruebas del coronavirus Covid-19?

-Nuestros servicios médicos ya llevan un control sobre los futbolistas. Están confinados, con unas órdenes expresas e información específica sobre su situación médica. Todos nuestros jugadores están bien, así como el personal que les rodea. Ahora bien, si llegara el caso de que un futbolista tuviera una sintomatología compatible con el coronavirus, tomaríamos las medidas que fueran necesarias, incluido, si fuera preciso, llevar a cabo un test. Pero a fecha de hoy los futbolistas están sanos y perfectamente controlados por nuestros servicios médicos.

-¿Medita el club negociar con los jugadores una reducción salarial para superar este momento?

- No. No es algo que tengamos encima de la mesa.

- ¿En el resto de los departamentos del Club, el Real Zaragoza valora un ERTE o una suspensión de empleo parcial para los trabajadores?

- Son medidas que el Gobierno ha articulado en el Real Decreto para facilitar la viabilidad y el mantenimiento del empleo. Creo que ninguna de las empresas que se acojan a estas modalidades querrían hacerlo; pero la situación es excepcional y nosotros tenemos que estudiar la repercusión que esta situación tiene sobre las finanzas del Club y, llegado el caso, estudiaríamos cuáles son las fórmulas mejores para garantizar tanto la viabilidad el Club como el mantenimiento del empleo.

-¿Qué puede suceder con la temporada de los equipos de la Ciudad Deportiva? ¿Podrán terminarla?

- Tendríamos que estudiar también con la Federación, la territorial y la nacional, la finalización de las competiciones de carácter nacional o autonómico. En primer lugar, vamos a esperar a que la situación sanitaria mejore y en el momento en el que podamos recuperar nuestra actividad vamos a plantear esos calendarios. Probablemente sea algo similar a lo que ocurra con el primer equipo. Yo confío en que se puedan reanudar todas las competiciones y que puedan finalizar con normalidad, si lo podemos denominar así.