"Parece que la cosa no va con ellos"

La Policía Local de Coslada pide ayuda. A todos y cada uno de los vecinos. Una semana después del Estado de Alarma, con más de mil muertes en España por la expansión del coronavirus, algunas personas siguen incumpliendo las medidas necesarias para contener la propagación. Para concienciarnos, han difundido un vídeo en el que se puede escuchar la conversión de los agentes al localizar e imponer sanciones, en algunos casos a personas reincidentes.

"Son 3 personas. Además, dos de ellas son reincidentes. Ya se les llamó la atención ayer y hoy parece, de nuevo, que la cosa no va con ellos", se puede escuchar a uno de los agentes en la grabación. Ocurría en el Parque del Cerro de Coslada, paseando a los perros lejos de sus domilios. Según hemos podido saber, los grupos de personas que salen a pasear a sus mascotas son de los que más problemas están dando a la Policía Local.

"Una mujer, ahí, haciendo footing". Avenida de España, 148. Es el día a día de los agentes. "Es por lo mismo de estos días", se escucha decir, con cierta resignación a uno de los policías. En otro momento "una vecina dice que ver desde su ventana por la calle Oceano Pacífico a personas caminando, saltándose el Estado de Alarma". Gente que, según indica el cuerpo policial "pone en peligro al resto".

Desde el decreto del Estado de Alarma, dos personas han sido, incluso, detenidas por la Policía Local de Coslada, que ha impuesto ya unas 60 sanciones. El alcalde, Ángel Viveros, agradece el "enorme trabajo que realizan las y los agentes de la Policía Local de Coslada, junto con los voluntarios de Protección Civil" y pide "por favor", hacer caso a las recomendaciones de los cuerpos de seguridad. El Ayuntamiento de Coslada recuerda que se han adoptado diferentes medidas para contribuir al freno de la propagación desde los ámbitos de recursos humanos, limpieza viaria, higiene, mayores, salud, seguridad y comunicación con especial atención a los colectivos más sensibles y vulnerables desde un punto de vista de emergencia social y sanitaria pero, según Viveros, “todas estas medidas no sirven para nada si no van acompañadas de las que individualmente debemos poner en práctica cada uno de nosotros, como la de quedarse en casa”.

La Policía Local de Coslada nos recuerda:



- No salgas a la calle si no es estrictamente necesario

- Los menores de edad no pueden salir de casa para acompañar a los adultos, salvo causa de fuerza mayor justificada

- Si tienes que desplazarte en coche, hazlo individualmente

- Si dispones de material sanitario, guantes, mascarillas, etc. ponte en contacto con nosotros y lo haremos llegar al hospital

- Cuando saques a tu mascota hazlo cerca de tu domicilio por el tiempo estrictamente necesario para sus necesidades



AHORA MÁS QUE NUNCA TRABAJAMOS POR TU SEGURIDAD

NECESITAMOS TU AYUDA



POLICÍA LOCAL COSLADA - 91 485 04 20