La provincia contabiliza 126 casos, una veintena en Alcalá del Valle

Según el dato actualizado por la consejería de Salud y Familia de la Junta, la provincia de Cádiz contabiliza 126 casos confirmados de coronavirus, frente a los 103 casos contabilizados ayer. La provincia suma 23 casos. Del total 27 personas están siendo atendidas en centros hospitalarios frente a 99 cuya evolución está siendo seguido activamente en sus domicilios. Según la Junta, no se ha confirmado ningún fallecimiento en la provincia. En total en Andalucía alcanza a 1515 contagiados, 228 nuevos casos.

Por otra parte, una veintena trabajadores de la residencia de mayores de Alcalá del Valle han dado positivo en la prueba de coronavirus Covid-19 y se está a la espera de conocer los resultados las pruebas realizadas a las personas residentes del centro, informa Europa Press.

Así lo ha indicado el alcalde del municipio, Rafael Aguilera, en una rueda de prensa en sus redes sociales, consultada por Europa Press, en la que ha precisado que "hasta la noche del viernes" no se conocieron los resultados de los análisis de los trabajadores y, actualmente, se está a la espera de los datos de las pruebas realizadas el jueves a todos los mayores residentes en este centro. También el jueves, según indica el alcalde, tuvieron que trasladar "con esfuerzo porque no hay ambulancias" a una residente al Hospital de Ronda (Málaga), donde le hicieron la prueba pero "todavía no se conoce el resultado".

RIESGO POR TOALLITAS HIGIÉNICAS

Por otra parte, la empresa municipal Aguas de Cádiz ha advertido un aumento significativo de la cantidad de toallitas higiénicas y papel de cocina arrojadas a inodoros particulares, restos que deben retiradas en las limpiezas que se realizan en las estaciones de bombeo de la ciudad. Es circunstancia dificulta el trabajo de los operarios en la limpieza de la red de saneamiento y puede provocar el bloqueo de las alcantarillas y, por lo tanto, riesgo de inundación.

La empresa recuerda no se debe arrojar toallitas higiénicas al inodoro porque, aunque en los envases indiquen que son biodegradables, el proceso de destrucción lleva un largo periodo de tiempo. Por ello, Aguas de Cádiz ha solicitado que estos elementos se arrojen a la papelera con independencia de las indicaciones que figuran en el etiquetado de estos productos.

Aguas de Cádiz sigue atendiendo a sus clientes a través de los siguientes canales telemáticos y telefónicos:

-En la oficina virtual de la web de Aguas de Cádiz, cuya dirección es https://www.aguasdecadiz.es/portal-del-usuario-p/, se pueden realizar todos los trámites necesarios.

-Se puede hacer uso de la APP Aguas de Cádiz que está disponible para las plataformas Android e IOS y desde la que se puede hacer todas las gestiones y consultas de la Oficina Virtual a través de los teléfonos móviles.

-El envío de documentos para la gestión comercial se puede hacer a través del correo electrónico comercial@aguasdecadiz.es.

-En cuanto a la atención telefónica, se ha habilitado nuevos números de teléfono que son:

Para tramitación y gestión comercial: 956 90 84 30 y 956 90 84 31

Para el programa de Suministro Mínimo Vital: 956 071 200.