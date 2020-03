CC.OO. denuncia cientos de infracciones en los desplazamientos de obreros de la construcción

Cuatro y cinco personas en el mismo vehículo y vestuarios de trabajo sin guardar las medidas de protección dictadas por las autoridades sanitarias contra el coronavirus. Este es el panorama en muchas empresas de la construcción, de tamaño pequeño, según denuncia de CC.OO. El sindicato ha puesto la situación en conocimiento de Inspección de Trabajo y de la Federación Galega de Construcción. Habla de cientos de infracciones en los desplazamientos.

Según Comisiones, muchas empresas están incumpliendo de manera deliberada las medidas preventivas contra el Covid-19. Ni guantes, mascarillas y sin guardar la distancia mínima obligatoria. Medidas que tampoco se aplican en las obras, señala el Secretario xeral de CC.OO. de Construcción y Servicios de Galicia, Sergio López. "En las obras no existen vestuarios o se siguen hacinando hasta 20 personas y eso no se puede permitir no tienen ni mascarillas y comparten todo tipo de utensilios, lo que está claro es que están pervirtiendo las órdenes preventivas aprobadas por el gobierno".

A esto añade que muchas empresas no han establecido turnos en el cambio de ropa de los trabajadores en las casetas de obra y no utilizan productos de limpieza para evitar que el virus se propague. Comisiones recuerda que en los vehículos se utilicen por distintas personas deben ser limpiados diariamente.