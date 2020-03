Una semana de deberes en casa

Desde que el viernes 13 de marzo los colegios de Asturias cerraran sus puertas, profesores y escolares permanecen en sus casas sin cesar su actividad. Los primeros son los encargados de que los alumnos tengan tareas diarias, no pierdan el hábito de estudio que tanto cuesta coger y no den pasos atrás en su aprendizaje. Por su parte, los estudiantes, deben hacer los deberes que, en muchas ocasiones, los propios profesores corrigen. Todos se están adaptando a esta nueva situación de estado de alarma sin saber cuando volverán a clase.

A pesar de que los primeros días fue un poco caótico, el profesorado ya se ha organizado y sus alumnos parecen están cumpliendo sus tareas diarias. Es lo que algunos padres que nos cuentan: “Yo sigo una rutina diaria con los niños, tal y como si fuesen al cole. Los levanto un poquito más tarde, eso sí, desayunan, se sientan a hacer los deberes, luego un ratito de tele o juegos, y vuelta a sus mesas de estudio hasta la hora de comer”. Todo depende, claro está, de si los progenitores están en casa porque hay muchos niños que tienen que acudir, sí o sí, a casa de sus abuelos, más flexibles a la hora de sentar a los niños a estudiar.

Los colegios y profesores también se han ido adaptando a esta nueva situación. Con una premisa que parte de la consejería de Educación y que consiste en que en ningún caso se adelante materia, se trata de repasar los contenidos impartidos en la primera y segunda evaluación. Pero cada colegio se organiza de una forma diferente.

En el Colegio Público Miguel de Cervantes, en el barrio gijonés de El Cerillero, todos los profesores han tenido que hacer un curso rápido en nuevas tecnologías y mantienen una reunión diaria a través de la herramienta Teams, misma herramienta que utilizan para contactar todos los días con alumnos y padres. De lo que se trata, según José Luis Sagredo, profesor de sexto de Primaria, es de que "los chicos tengan una referencia cercana al colegio, nada de adelantar materia”. No todos tienen ordenador, apunta, pero sí “acceso a algún móvil, por lo que se han bajado esta aplicación y con ellos me estoy viendo un par de veces al día”. Tienen tertulias literarias, resuelven dudas e incluso “grabamos todos los días un programa de radio que luego difundimos a través de la página de Facebook del colegio”. Según Sagredo “no adelantar materia es la fórmula para que no haya desigualdades entre centros”. Apunta que sus alumnos han sido la avanzadilla de todo el colegio en esta nueva forma de comunicarse que recibe, apunta, todo el apoyo del equipo directivo y a la que se están adaptando todos los profesores.

Tampoco adelantan materia en el colegio privado Ecole donde también han comenzado a utilizar las videoconferencias para los claustros y lo vídeos para dar las clases a sus alumnos. La directora del centro, María Elena Cuevas, nos explicaba esta semana en Hoy por Hoy Gijón que todos, profesores y alumnos, se han tenido que actualizar a marchas forzadas en esto de las nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza. En su caso, profesora de segundo de Bachillerato, la exigencia es mayor dado que sus alumnos tendrían este año que presentarse a la EBAU. Así que respetan el horario de clases que tienen en el colegio y cada profesor, a su hora, imparte su materia. En el caso de los más pequeños, apunta, se mandan pautas orientativas y algunos deberes pero sin saturarlos porque, además, asegura “en cada casa se vive una situación diferente”.