¿Una sociedad con temple?

Sábado y domingo 21 y 22 de marzo. El primer fin de semana de aislamiento ha estado marcado por las comparecencias de Pedro Sánchez, cargadas de apelaciones individuales y colectivas al civismo y la responsabilidad. Se esmeró el presidente del Gobierno en preparar a los españoles psicológicamente para un repunte del coronavirus, eludiendo las críticas de comunidades como Cataluña y Madrid. Se respira nerviosismo en todas las regiones, ya sean nacionalistas, conservadoras o de izquierdas. Pero los ciudadanos no estamos para aguantar oportunismos políticos, ni de uno ni de otro bando, con la que está cayendo. Aunque hace ya tiempo que descubrimos que la política no es la solución, sino parte del problema del país. Y algunos dirigentes, de allá y de aquí, no hacen más que recordárnoslo estos días.

Distracciones políticas aparte, el fin de semana nos ha dejado noticias de calado. Entre ellas que las Fuerzas Armadas tendrán aún más presencia en nuestras claustrales vidas. Pero importan sobre todo las que apuntan soluciones para algunos de los problemas más acuciantes. Como garantizar el monumental avituallamiento sanitario que se precisa y se precisará, tanto para proteger a nuestros sanitarios como a los enfermos de hoy y de mañana. Conviene retener lo voluminoso de algunas cifras para entender la odisea que significa hacer llegar cientos de miles de mascarillas y test a todos los rincones de esta España enferma.

El Ministerio de Sanidad repartió, solo este fin de semana, más de un millón y medio de mascarillas entre las diferentes comunidades autónomas. Han sido más de cuatro millones desde el 10 de marzo las que se han distribuido entre pacientes y profesionales sanitarios. Y se negocian partidas mucho más numerosas, que llegarán a España a lo largo de la próxima semana.

El otro frente son los test rápidos: se ha adquirido una partida de 640.000 y se han repartido los primeros 8.000 en la Comunidad de Madrid, la más desbordada por la situación de emergencia. Por cierto, Canarias ha sido una de las primeras autonomías en las que se ha establecido un hospital de campaña para hacer las pruebas desde el coche. Se instaló en la Faculta de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna y se espera abrir otros puntos al menos en Gran Canaria.

Los presidentes de las 17 autonomías coincidieron en reclamar a Sánchez, durante la videoconferencia que mantuvieron la mañana del domingo, más medios para sus comunidades. Todos quieren más material y más recursos lo antes posible. Los criterios de reparto están basados en porcentaje de población y en sus necesidades epidemiológicas, y ya sabemos que Canarias está entre las menos infectadas. Aunque entrando la noche, nos confirmaron que nos acercamos ya a los 500 afectados y once fallecidos. Era de esperar. Y seguirá aumentando. Ya lo dijo Pedro Sánchez: el coronavirus medirá nuestra altura individual y colectivamente. Si somos, o no, una sociedad con temple. Y de que catadura moral estamos hechos.