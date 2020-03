Se elevan a tres los fallecidos por coronavirus en la Región

Tres personas han fallecido en la Región por el virus Covid-19, según informa este domingo la consejería de Salud, que señala que hay 345 afectados, 49 más que en el balance de este sábado. 265 están en aislamiento domiciliario, y 80 permanecen ingresados, de los que 23 están en la UCI.

Una monja, con residencia en Totana es la segunda víctima mortal del coronavirus en la Región de Murcia. Lo ha contado la SER tras consultar fuentes sanitarias de alta solvencia del hospital lorquino Rafael Méndez y lo ha confirmado también el alcalde de Totana, Juan José Cánovas. La consejería de Salud ha señalado durante la mañana que no podía "confirmar la noticia" aunque después ha emitido una breve comunicación señalando que sí lo hacia, y que no podían dar más datos "porque el ministerio no permite dar datos antes de las 21 horas".

La mujer, de 75 años, pertenece a la comunidad educativa del colegio La Milagrosa y había estado en Madrid recientemente.

Ha fallecido este domingo en el hospital Rafael Méndez de Lorca, tras ingresar ayer, según confirman a esta redacción fuentes sanitarias del propio centro hospitalario, que añaden que la mujer también tenía cáncer y otras patologías previas.

El colegio, en una comunicación interna, ha informado a los padres señalando que, tras nueve días del último contacto de profesores con los críos, no se ha producido ningún contagio.

Comunicación a los padres / Colegio La Milagrosa

Otras monjas que convivían con ella -según fuentes del ejecutivo murciano -también presentan síntomas y han sido aisladas. El alcalde también ha dicho que tiene constancia de forma oficial de cuatro afectados en su municipio: la monja fallecido en el Rafael Méndez, otra persona, ingresada en la Arrixaca, y un bebé y su madre.

El alcalde ha dicho que la población debe permanecer tranquila y "no reenviar bulos sin control" en los que se señala de forma directa a posibles afectados. Asimismo ha pedido a "aquellos que estén confinados en su casa por posible coronavirus", que no "envíen audios de WhatsApp contando su vida" al resto del pueblo porque sólo genera alarma y desconfianza entre los vecinos.

El tercer fallecido es un hombre de 85 años, pluripatológico, que ha fallecido en un centro privado de Murcia, según Salud, que no ofrece más datos.



Se suman al hombre de 70 años que falleció este viernes en el hospital de Yecla. La Región de Murcia registra 296 positivos en Covid-19, según el balance ofrecido por la consejería de Salud este sábado por la tarde.

Tres contagios en una residencia de Cartagena

Tres residentes de un centro de mayores de Cartagena han sido confirmados como positivos de Covid-19, según la consejería que señala de dos mujeres y un hombre, de 65, 91 y 88 años. Todos se encuentran leves, según estas fuentes, y se han iniciado los protocolos de aislamiento de los afectados, al tiempo que se están haciendo los estudios de los contactos, tal y como establece la orden del Ministerio de Sanidad sobre medidas relativas a las residencias de personas mayores y centros socio-sanitarios