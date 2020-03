"Bajaba la basura y sólo hice una gracia de 30 segundos con el perro de peluche para hacer reír a mi hijo"

Fue noticia nacional y viral en las redes por, supuestamente, pasear un perro de peluche en pleno estado de alarma, el pasado domingo 15 de marzo por una calle de Palencia. Ahora este palentino quiere explicar lo que realmente pasó y que para nada, asegura, se corresponde con lo que se ha contado. Para empezar, dice que no estaba paseando un perro de peluche por la calle. "Lo primero, que ese vídeo no lo subí yo a ninguna red social. La única torpeza fue reenviarlo a un grupo de primos de ocho personas de Madrid y una prima. Lo hice sin pensar ni imaginar la repercusión que iba a tener todo esto".

Este palentino prosigue sus explicaciones afirmando que luego se compartió con otros y corrió como la pólvora. Ahora se ve en la necesidad de explicar qué pasó realmente porque él y su familia lo están pasando muy mal ante las reacciones que provocó el vídeo, no sólo en las redes, también en los medios de comunicación donde fue noticia nacional. Ahora pide que se escuche su versión que nada tiene que ver con lo publicado.

"El vídeo lo grabó mi mujer desde el balcón de mi casa, donde estábamos los cuatro miembros de la familia. En un momento, fui a bajar la basura al contenedor que tengo enfrente de casa y dio la casualidad de que vi el perro de mi hijo". Su relato continúa afirmando que "aprovechando que el niño estaba en el balcón, se me ocurrió bajar con el perro de peluche para hacer el encierro a mi hijo más llevadero con una gracia, para hacerle reír un poco. Bajé a la calle con la bolsa de la basura en una mano y el perro debajo del otro brazo".

Este palentino que ha sido noticia por este hecho tan peculiar, dice además lo siguiente: "tiré la bolsa al contenedor y jugué 30 segundos con el perro en el suelo y lo volví a coger. Me dirigía al portal de casa con la casualidad de que bajó una vecina con el perro (de nombre Brus) y puse el juguete a su lado para ver qué hacía Brus. Mi mujer se puso a grabar con la fatalidad de que pasó el coche de la Policía Nacional".

"Eso es todo lo que pasó", dice este hombre que ha sido, metafóricamente hablando, linchado en las redes sociales y objeto de todo tipo de rumores, con el consiguiente infierno para su familia. "La policía me advirtió, pero ni me identificaron ni me sancionaron, al contrario de lo que se ha dicho en las noticias. Me subí a casa y eso fue todo". Con la explicación de lo que ocurrió quiere parar los "cuchicheos" y rumores que padecen él y su familia.

"Mi mujer trabaja en un sector de los que han salido a aplaudir y también está expuesta al contagio", dice este palentino que además añade que " ese domingo estuvimos todo el día en casa, menos yo que bajé a la panadería por la mañana y por la tarde a bajar la basura" que es cuando ocurrieron los hechos cuya trascendencia nunca pudo pensar. "No creo que haya hecho nada malo", concluye visiblemente apesadumbrado este vecino de Palencia que, insiste, que para nada salió a la calle a pasear un perro de peluche. Sólo quiso arrancar una sonrisa de su hijo para hacerle más llevadero el encierro.