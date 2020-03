Valdepeñas: un municipio unido para proteger a sus sanitarios

La propagación del coronavirus y el inminente colapso del sistema sanitario están sacando lo mejor de cada uno. En este sentido, la localidad ciudadrealeña de Valdepeñas ha unido fuerzas para confeccionar hasta 9.000 mascarillas para su Hospital. Unas mascarillas que están confeccionando, sin descanso, un grupo de voluntarios en sus propias casas y de manera altruista.

En este sentido, una de las participantes de esta iniciativa es Carolina Tercero ha indicado, en declaraciones a SER Valdepeñas, que esta ola de solidaridad surge tras "conocerse en los medios y en diversas redes sociales la ayuda que piden nuestros sanitarios ante la escasez de medidas de protección". Por ello, tanto Tercero como otra docena de voluntarias comienzan a comprar telas, de su propio bolsillo, y a confeccionar dichas mascarillas.

Un grupo de voluntarios están fabricando mascarillas para el Hospital de Valdepeñas (Ciudad Real) / Cedida a SER Valdepeñas

No obstante, cuando tenían elaboradas diversas unidas, al contactar con el propio centro hospitalario, les confirman que esas telas no son válidas "por no estar esterilizadas". Por este motivo, Tercero subraya que "el Hospital nos está facilitando los materiales y nosotros las fabricamos".

Sin embargo, tras esta confección de dichas mascarillas, también, hay diversas empresas de Valdepeñas que están procediendo al corte de las telas, así como a la donación de las gomas para poder colocar esas mascarillas en las caras de los sanitarios. Una donación de gomas que llega de empresas como la de Trazos Moda o, incluso, desde el propio Ayuntamiento, que ha reclutado un grupo de hasta seis costureras que se han unido a esta ola de solidaridad, además de rollos de goma para poder fabricar estos utensilios de protección.

De hecho, Tercero ha subrayado que "estoy todo el fin de semana (el resto de voluntarias y yo) trabajando sin descanso, únicamente parando para comer". Un esfuerzo titánico que busca que, este mismo lunes, puedan llevarse hasta 9.000 mascarillas al Hospital de Valdepeñas.

Miles de mascarillas serán entregadas, este lunes, al Hospital de Valdepeñas (Ciudad Real) / Cedida a SER Valdepeñas

Una confección de mascarillas que, asegura, se está produciendo tomando todas las medidas de seguridad para evitar el contagio de los sanitarios. Por ello, todos los voluntarios están provistos de guantes y mascarillas, con fin de no propar este tipo de virus.

Asimismo, esta participante en esta iniciativa ha reseñado que "me han llamado desde el Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan y desde el geriátrico de Valdepeñas para que, también, les confeccionemos mascarillas". Una iniciativa a la que, nos asegura, se han querido apuntar cientos y cientos de voluntarios, pero "no podemos acoger a más porque hay más voluntarios que material".

La solidaridad de empresas y la comarca del Campo de Montiel

Además, durante todo el fin de semana, el llamamiento de diversos profesionales sanitarios del Hospital de Valdepeñas, también, ha resonado en las localidades del entorno de Valdepeñas. Todo ello, porque municipios como Alcubillas, Infantes, entre otras, han organizado diversos grupos de costura para fabricar mascarillas.

En este aspecto, diversas empresas de la comarca del Campo de Montiel, así como negocios de la localidad del vino han realizado donaciones de diferentes utensilios de protección al Hospital de Valdepeñas. Empresas como Frimancha, Sipania, Suministros Valdefer o la cooperativa de Alcubillas. También, algunos usuarios de impresoras 3D están fabricando mamparas de plástico para protejer a los sanitarios, así como la creación de diferentes respiradores sencillos.

Una solidaridad que, también, ha llegado a Viso del Marqués, en donde la empresa AVITEX, junto con otro grupo de voluntarios, están cosiendo cerca de 2.000 mascarillas con los materiales que han donado empresas como la imprenta Tituta, la Mercería Mari Mise o el Bazar 100.