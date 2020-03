José Saramago lo vió y lo escribió. Una pandemia moral que azota el mundo entero. Una ceguera blanca que condena a la humanidad al confinamiento total y que nos da una lección de humanidad sin precedentes. Es el Ensayo sobre la ceguera, que ha disparado las lecturas más de un 170% en países como Italia al calor de otra pandemia, el coronavirus, tan real como la ceguera que propuso Saramago y de consecuencias todavía incalculables. También se han disparado las lecturas de La Peste, de Albert Camus, porque en tiempos de zozobra e incertidumbre la literatura es más que nunca un refugio. Esta semana se han cumplido nueve años de la apertura al público de A Casa José Saramago, irónicamente, con las puertas cerradas a consecuencia de la pandemia que ha obligado al Gobierno a tomar unas medidas extremas, pareceidas a las que ya pronosticó José Saramago en su Ensayo.

La obra nació en un restaurante de Lisboa, dónde José Saramago se preguntó qué pasaría si todo el mundo se quedara ciego. "De hecho, ya estamos ciegos", se dijo a sí mismo. Cuando llegó a Lanzarote empezó a dar forma a su mayor éxito literario, que tardó años en concluir. Las vicisitudes para obtener el resultado están magníficamente contadas en los Cuadrenos de Lanzarote. "Es una obra maestra que representa a este siglo, ese libro es así porque lo escribió Saramago, pero también porque lo escribió en Lanzarote, en contacto con el principio y el final del mundo, que se puede decir que es Timanfaya", explica Pilar del Río. Esta obra fue llevada al cine por Fernando Meirelles, con Julianne Moore y Gael Garcia Bernal. También se trabaja en una serie y en julio, la Royal Shakespeare de Londres, una de las compañías de teatro más prestigiosas del mundo, estrenará la obra en los teatros.

"¿Qué diría Saramago si viera esto?", se pregunta Pilar del Río, periodista, viuda del maestro y traductora de su obra al castellano. "De alguna manera lo vió y lo contó en el Ensayo sobre la ceguera, en el fondo describió un paisaje de batalla que nunca pensamos que nos iba a tocar vivir", explica Pilar. José Saramago describió un escenario distópico, una humanidad plagada de ciegos que viendo, no ven. Describió el suplicio de la lucidez, el horror que supone ser la única que no se queda ciega cuando el resto han perdido sus ojos y la reponsabilidad de tener ojos cuando otros los han perdido. El encuentro diario con los vecinos que salen a aplaudir cada tarde al balcón está suponiendo para muchos una revelación parecida a la que ya advirtió Saramago durante su discurso del Nobel: "Se llega antes a Marte y a la Luna que a nuestros semejantes", dijo.

"¿Cómo es posible que habiendo avanzado tanto dejemos que haya personas que se mueran de hambre y de calamidad? No estámos pensando en los demás, no estámos organizando un mundo realmente humano, esa es la ceguera moral a la que Saramago se refería", explica Pilar del Río. "Vivimos en una situación de privilegio y deberíamos haber visto las señales de alarma que se venían produciendo en nuestro entorno y en nuestra civilización. Parar, frenar algunas cosas que no tenían sentido. Parar la orgía de satisfacción inmediata y de consumismo y pensar que la Humanidad somos todos, que las fronteras no tienen sentido y que la vida es muy larga y se construye día a día", explica Pilar del Río.