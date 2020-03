Michelin aplica un ERTE a partir de este martes

Los sindicatos mayoritarios y la dirección de Michelin acuerdan la aplicación de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo en sus centros de trabajo a partir de este martes. Es una medida que se aplica por causa de fuerza mayor en el caso de las factorías de Aranda, Valladolid, Lasarte y Vitoria. Así se ha decidido, ante la situación excepcional que le llevó a esta multinacional a cesar su actividad el pasado 16 de marzo, inicialmente por ocho días, pero que el viernes decidió ampliar por otra semana más.

La Mesa Negociadora del ERTE, constituida el pasado jueves, adoptaba hoy lunes en una reunión telemática esta decisión, junto con un paquete de medidas, con los votos en contra de los sindicatos CGT, ELA y LAB.

El acuerdo implica computar como día de trabajo efectivo el lunes 16 para todo el personal que tuviera ese día como laborable. Desde el martes 17 hasta hoy, los días no trabajados se contabilizan a cargo de medidas internas de flexibilidad y es partir de mañana contabilizará la aplicación del ERTE, que negociarán ambas partes en su ámbito de representación.

Entre las medidas de gestión del cese de actividad figura el compromiso de mantenimiento de las condiciones pactadas en Convenio y otros acuerdos, que implica seguir realizando contratos indefinidos, jubilaciones parciales a través de contrato relevo o jubilaciones voluntarias. También incluye el compromiso de mantenimiento de contratos con empresas exteriores y el de mantenimiento de las inversiones previstas, en la medida de lo posible, dada la lógica incertidumbre que hay actualmente.

Por lo que se refiere al ERTE por causa de fuerza mayor, se ajusta al Real Decreto Ley del pasado 17 de marzo, lo que supone que afecta a toda la plantilla vinculada a las actividades productivas de los centros industriales de Aranda, Lasarte, Valladolid y Vitoria. La duración es incierta, hasta que finalice la concurrencia de fuerza mayor que causa la parada. No se necesita haber cotizado por el periodo mínimo para tener acceso a la prestación por desempleo. No se consumen prestaciones para una posible futura prestación. La cuantía de la prestación es del 70% del promedio de las bases de cotización de los 180 días anteriores al ERTE, sujeta a límites máximos y mínimos en función de cargas familiares. Después de 180 días, la prestación será del 50%. Sin embargo, incluye una serie de mejoras: Las pagas extras se cobrarán íntegras. No se verán afectadas las vacaciones del personal. La Empresa complementa la prestación por desempleo hasta el 80% del salario bruto de referencia, sin límites. No se verá afectado el personal en situación de contrato relevo que esté realizando la acumulación de jornada, que se interrumpirá. El personal que tenía prevista fecha de acceso al contrato relevo o a la jubilación voluntaria saldrá del ERTE para acceder a estas situaciones en la fecha prevista. Se respetarán vacaciones previstas o cualquier otro día libre, por el motivo que fuera, que estuviera prefijado, no afectando el ERTE en dichos días. Y también se deja a la voluntad de los trabajadores la posibilidad de que quien lo desee no le afecte el ERTE a cambio de vacaciones.