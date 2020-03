Un oso se pasea por las calles vacías de Vantanueva, en Cangas del Narcea

Mientras el coronavirus nos mantiene confinados en nuestras casas, otros aprovechan la tranquilidad reinante en las calles para ganar unos espacios que, en circunstancias normales, les están vetados. Es el caso de un oso que fue grabado por vecinos desde sus ventanas de Cangas del Narcea paseándose con total tranquilidad entre las viviendas de la localidad de Vantanueva.

El vídeo se está volviendo viral en las redes sociales y en él se observa cómo el oso se mueve a sus anchas por las calles vacías. A pesar de ser una especie muy esquiva con los humanos, el paisaje que nos deja el coronavirus está propiciando que se atreva en territorios que habitualmente le son ajenos. No consta que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado hayan pedido al paseante ningún tipo de documento ni explicaciones sobre un desplazamiento no autorizado.

El presidente del Fondo Asturiano para la Protección de los Animales Salvajes (FAPAS), Roberto Hartasánchez, dice que, con el confinamiento, "tenemos el territorio muy tranquilo", lo que puede propiciar escenas como las de este vídeo. Su organización ha comprobadoi también a "ciervos que se acercan muchísimo al hábitat humano".

La parte más negativa para la fauna de esta singular situación que vivimos a causa del Covid 19 es que, según Hartasánchez, "es está aprovechando la tranquilidad para salid al monte y no precisamente a pasear". El naturalista explica que "se observa a gente que dice ir a atender a ganado en zonas completamente nevadas en las que no hay ganado, no son naturalistas ni biólogos ni guardas" y atribuye su presencia, que fue detectada por FAPAS en montes de Cangas del Narcea, a la práctica del furtivismo.