Matronas refuerzan su ayuda a mujeres que van a dar luz en plena pandemia

Son muchas las mujeres que viven la pandemia del coronavirus con una inquietud añadida: la de estar a punto de ser madres en estos días de crisis sanitaria. La Asociación Andaluza de Matronas ha puesto a disposición de ellas sus redes sociales para que resuelvan sus dudas y tranquilicen sus temores. Estas son algunas de las dudas planteadas. Responde Aroa Vaello, matrona en Jerez (Cádiz) y tesorera de la asociación.

P. ¿Ha cambiado el protocolo de atención a las embarazadas por el coronavirus?

R. Las mujeres tienen pánico porque un momento único de sus vidas pueda verse alterado por todo lo que está pasando. Temen que los profesionales sanitarios estemos sobrecargados y no podamos atenderlas bien. Tienen que saber que vamos a recibirlas con una sonrisa. Tendremos mascarillas, sí, pero se nos verá en los ojos. Que no tengan miedo porque las vamos a recibir con los brazos abiertos. Algunas cosas sí han cambiado. Se siguen manteniendo algunas consultas pero otras no. Estamos intentando suplir la presencia de las madres con vídeos sobre educación maternal. Y las matronas de los centros de salud están en permanente contacto con las embarazadas mediante el teléfono. La Asociación Andaluza de Matronas está también difundiendo estos vídeos para ayudar a las que tienen dudas.

P. ¿Cambia algo el protocolo del parto?

R. No. Son los mismos. Hay los mismos medios y el mismo personal para atenderlas. Solo cambiaría si la gestante presenta síntomas y da positivo de coronavirus.

P. ¿Cómo van a dar a luz las madres si tienen síntomas o han dado positivo de coronavirus?

R. Tienen que tener claro que se les atenderá igualmente. Se les aislará en una habitación para que no haya riesgo de contagio a otras gestantes. Eso tiene que quedar claro. En los hospitales sanos y contagiados irán por circuitos diferentes. Los riesgos se minimizan. Las gestantes no tienen que tener miedo en ese sentido.

P. ¿Puede acompañarle alguien a las gestantes durante el parto?

Sí. Como siempre, podrá tener un acompañante durante el parto, salvo que tenga síntomas o haya dado positivo, ya que en esos casos hay que extremar las precauciones. El padre podrá estar al lado de su hijo cuando nazca. No se puede perder la humanización del parto. La diferencia es que no podrá tener visitas debido a las restricciones del estado de alarma. Lo que intentan es la hospitalización es el alta precoz. Es algo que ya se hacía en Cádiz. Si todo está bien, y la mujer no es de riesgo, se puede ir en 24 horas. Ahora mismo hay tranquilidad en los hospitales de Cádiz, pero cuanto menos se esté en el hospital mejor. En cesárea esa alta se puede dar en tres días, según criterio de ginecólogos y pediatras.

P. ¿Dónde pueden informarse las embarazadas?

Mediante consulta directa con sus matronas. La Asociación Andaluza de Matrona pone sus redes sociales a disposición de cualquier persona que nos quiera hacer llegar sus mensajes. En Instagram (@asociacionandaluzadematronas), en facebook (Asociación Andaluza de Matronas) y en Twitter (@amatronas).