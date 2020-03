Ningún jugador del Villarreal está contagiado por el Coronavirus

Ningún jugador del Villarreal CF está infectado por el Coronavirus. Así lo ha asegurado Carlos Bacca en una entrevista al Heraldo de Colombia.

"La Liga nos mandó obligatoriamente a hacernos el test. El viernes nos llamó el club y nos puso un horario a cada uno. Desde el parking del club nos hicieron los exámenes. Llegábamos por separado y cada uno en su carro. Los doctores estaban en el parqueadero y ahí nos hicieron el test. Gracias a Dios ninguno está contagiado", asegura el delantero colombiano que solo ha salido de casa en esta ocasiones desde que se declaró el estado de alerta.

"Lo único que puedo hacer yo en este momento es quedarme en mi casa, seguir orando y ayunando por esas personas que están pasando este momento de dificultad y sus familias, y los profesionales que se están encargando de este tema delicado. No he pensado en Colombia porque tampoco el club nos deja viajar. No sabemos qué día se va a reiniciar la Liga. Hay que estar en casa y cuidar a la familia solamente, es lo único que podemos hacer nosotros".

Mientras la pandemia avanza Bacca ha tomado medidas para evitar el contagio de sus seres queridos. "No llega nadie a la casa. Los perros se sacan ahí mismo, hacen su necesidad, se recoge y listo. No hay pedidos de comida ni ningún domicilio. Es que la situación es complicada, un contacto con alguien que esté infectado y son siete personas que terminan contagiadas en la casa. Las medidas son extremas. Gracias a Dios mi trabajo me permitió hacer un mercado de un mes, pero hay personas que buscan su sustento día a día. Yo que tengo la posibilidad de hacerlo, tomo todas las precauciones posibles. Nos lavamos las manos muchas veces, cada uno de mis hijos tiene un antibacterial, hay otros en la cocina, en los baños. Todo lo que sea posible para tratar de evitar esta situación. No me asomo ni a la puerta de mi casa. Nosotros hicimos una compra para un mes. Ya se escuchaban las voces de la gravedad de la situación. En el club (Villarreal) nos venían diciendo que se estaba complicando y tratamos de hacer ese mercado para tener alimentación en casa. Lo que hacemos es despertarnos y compartir en familia el desayuno. En la mañana todos entrenamos en el parking de la casa, en el espacio que tenemos. Yo hago los ejercicios que me manda el club, porque nos están mandando trabajos individualizados para perder lo menos posible la forma física, aunque sabemos que va a ser difícil, no es lo mismo entrenar en casa que en el campo. Nos movemos, después almorzamos, compartimos La Palabra (La Bibilia) y juego mucho con los niños".