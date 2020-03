El Ayuntamiento de Ares denuncia la mala cobertura móvil

El Ayuntamiento de Ares ha hecho un llamamiento a la compañía Movistar para restablezca la normalidad en la cobertura de telefonía móvil. La alcaldesa, Ester Querol, ha explicado que "desde el pasado martes no funcionan bien los teléfonos móviles de Movistar y las compañías que reciben su cobertura. Nos lo están diciendo todos los usuarios. En la calle se puede comunicar, pero en el interior de las viviendas es imposible".



Se da la circunstancia que Movistar es la única compañía con cobertura en el municipio ya que el resto de operadoras no la tienen en en núcleo urbano.



El Ayuntamiento confía en que la compañía solucione una situación que se repite en numerosas ocasiones en la localidad. La reparación se hace especialmente importante estos días en los que muchos mayores están en sus casas.



La falta de cobertura no solo impide hablar correctamente por teléfono, sino que también afecta a los datos móviles que sufren continuas interferencias y funcionan de manera intermitente