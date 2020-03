Morlanes: "No es fácil llevar una rutina de trabajo pero se intenta"

El futbolista del Villarreal Manu Morlanes dijo este lunes que no es fácil llevar una rutina de trabajo en la actual situación de cuarentena por el coronavirus pero que intenta llevar la situación "de la mejor manera posible" para que los días pasen lo más rápido posible.



"Son días extraños, ya que estás solo y no puedes salir a la calle, por lo que intento hacer de todo para pasar el rato, ya sea jugar a la Play, ver series y hacer lo que sea.Lo intento llevar de la mejor forma posible, intento llevar los días de la mejor manera y que pasen lo más rápidos posible", dijo en declaraciones facilitadas por el Villarreal.



Respecto a su participación en un torneo online de fútbol este fin de semana, Morlanes dijo que se le planteó la opción de jugar y aceptó. "Creo que se me da bien, no es que juegue mucho, pero considero que no se me da del todo mal. Fue bien en el primer partido y mal en el segundo, pero lo importante era recaudar dinero", explicó.



De la rutina diaria actual, indicó que el club les ha puesto todas las facilidades para poder llevar a cabo el trabajo. "Trabajo según cómo me voy encontrando, el preparador físico me manda la rutina y con lo que tenemos intentamos hacerlo de la mejor manera posible. No es fácil, pero se intenta hacer y llevar de la mejor manera", agregó.



Además, reconoció que no deja sus estudios de económica en la Universidad a Distancia e intenta sacar tiempo para hacer trabajos."Voy sacando asignaturas como puedo, es habitual que los futbolistas no puedan estudiar por la presión del día a día, los viajes y demás, pero yo no lo he dejado nunca y como no he parado es la clave. Tengo el hábito y se me hace más llevadero, intento coger menos asignaturas y lo compagino bien", dijo Morlanes.



También reconoció que no es fácil llevar la cuarentena en solitario, pero intenta es estar en contacto con la familia, compañeros y amigos mucho tiempo. "Es verdad que no es fácil llevar una rutina que te desconecte, ya que el día es muy largo y no hay muchas cosas para hacer, pero la idea es hacer muchas cosas, ver más series o películas, libros y demás. Es complicado, pero intento hacer muchas cosas y llevar una rutina", relató el jugador del Villarreal



Además, reveló que le gusta cocinar, pero añadió que "viviendo solo es más complicado si cabe, ya que tienes que controlar mucho la compra y siempre se te echan a perder cosas".



Respecto a la evolución de la situación, Morlanes indicó que "ahora mismo es un momento de incertidumbre muy grande en todo, ya no solo el fútbol, en todo. Nadie sabe cómo van a ir las cosas, por lo que se hace complicado saber que va a pasar. Ahora toca ser más responsables que nunca, toca estar lo más unidos que podamos ya que van a venir momentos muy duros, pero todos juntos debemos luchar para sacar esto adelante", concluyó