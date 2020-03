Bóveda: "A día de hoy, nos preparamos como si se fuera a jugar en semanas"

El lateral del Deportivo Eneko Bóveda ha asegurado que los jugadores del conjunto gallego se ejercitan en sus respectivos domicilios con la idea de retomar la competición dentro de unas semanas aunque, por ahora, LaLiga está suspendida de manera indefinida.

"A día de hoy, estamos pensando y preparándonos como si se fuera a jugar en unas semanas", aseguró el defensa en una rueda de prensa telemática.

En todo caso, dejó claro que "la preocupación" ahora es que "la epidemia deje de matar o de hacer tanto daño" y, "a partir de ahí", el deseo de que se puedan concluir las competiciones.

El jugador vasco explicó que el trabajo diario le ayuda a "mantener la condición física", aunque con poco contacto con el balón y por eso consideró que, en caso de que la competición se retome, los futbolistas necesitarán un periodo previo de aclimatación.

"Dejar de practicar el fútbol te pueda entorpecer, porque se trata de estar con toque, precisión. Cuando tenemos una lesión se nota la inactividad y ahora se va a notar más porque lo que podemos hacer con el balón en casa es bastante limitado. Ojalá volvamos pronto", deseó.

Bóveda bromeó que "en los primeros días de entrenamiento" tendrán que volver a presentarles "el balón" para hacerse "un poquito más amigos".

¿Un ERTE en el Deportivo?

Cuestionado sobre la posibilidad de que el Deportivo se acoja a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), Bóveda indicó que en el club "de momento" no les han "transmitido esa idea".

"Muchas cosas están en el aire y lo primero de todo es si se va a jugar o no y cuándo y si el hecho de que se deje de jugar qué consecuencias va a traer. No vamos a generar un conflicto de algo que por el momento no hay. Sé que muchos trabajadores lo están sufriendo, es una realidad en la sociedad y nosotros no dejamos de ser trabajadores", advirtió.

El futbolista indicó que si se da el caso de un ERTE, tendría que ser "algo consensuado" por todas las partes.