Este es el esfuerzo para reforzar las 'ucis' de los dos hospitales de Granada

La curva de afectados por coronavirus en Granada se va moderando. El número de positivos ha aumentado este lunes un 11 por ciento hasta llegar a los 374 casos. Las personas fallecidas ascienden a 17 en Granada.

El número de personas afectadas sigue aumentando aunque desde el pasado viernes la progresión de esa subida se va moderando. En los cuatro días la progresión es 38 por ciento, 18, 15 y 11 por ciento hoy. Cualquier fallecimiento y cualquier positivo es una mala noticia pero esta progresión indica que, si continúa el confinamiento, pronto podríamos ver doblarse la curva de la enfermedad, también en la provincia de Granada.

De las 374 personas que han resultado infectadas en Granada, 169 están ingresadas en los hospitales. Las últimas cuatro víctimas mortales en Granada son tres mujeres y un hombre de 73, 76, 77 y 88 años. Hasta hoy, 10 personas han fallecido en el hospital San Cecilio y 7 en el Virgen de las Nieves. La esperanza llega, además, con otro dato esperanzador: en esta provincia ya se han registrado 18 altas hospitalarias.

Alta presión asistencial

El hospital Virgen de las Nieves de Granada dedica desde este lunes todas sus UCIs a atender pacientes con coronavirus. El resto de enfermos que necesitan cuidados intensivos son atendidos en el servicio de Reanimación. En el hospital San Cecilio, la primera planta dedicada a UCI está aún con camas libres y con dos zonas diferenciadas: para pacientes con coronavirus, y el resto.

El hospital Virgen de las Nieves comenzó el sábado a despejar la UCI de polivalentes trasladando a todos los pacientes a la UCI cardiaca. Desde hoy lunes, las tres UCIs están listas para acoger a pacientes con coronavirus y el resto de enfermos que necesitan cuidados intensivos están siendo atendidos en el servicio de Reanimación, casi libre dado que se han suspendido todas las intervenciones quirúrgicas. El número de casos positivos de coronavirus que necesitan UCI va creciendo aunque, con la nueva reorganización de camas, los servicios en ambos hospitales están aún con la mitad de las camas vacías.

Esperamos una semana con una mayor presión sanitaria ante un previsible número de casos graves. Salud está estudiando cuándo abrir el viejo hospital San Cecilio.

Por el momento, no se puede utilizar este centro dado que aún no están listos los nuevos respiradores que ha adquirido la Junta. Son casi 400 aparatos para toda la región que todavía no están disponibles para ser utilizados. Algunos de estos aparatos habrá que destinarlos a las instalaciones del viejo Clínico, que tiene tres plantas listas para ser ocupadas.

Salud tiene ya diseñado el plan de cierre parcial y total de centros de salud. Se trata de poder destinar a los médicos de atención primaria a reforzar los servicios de urgencias de los hospitales.

Desde hoy, los médicos especialistas de las especialidades no vitales están divididos en grupos y, la mitad trabaja desde casa atendiendo a pacientes por teléfono. Se trata de preservar la salud de cuantos más sanitarios mejor. El personal de enfermería de esas especialidades no vitales pasará en cuanto sea necesario a reforzar las urgencias y las UCIs. Lo mismo ocurrirá con los médicos conformen vayan haciendo falta.

Pruebas rápidas

Y así comenzó ayer Salud a realizar test rápidos a personal sanitario en Granada. Sin embargo, los test se han detenido hoy en el laboratorio móvil dispuesto y posiblemente no se retomen en Granada hasta el jueves. Fuentes oficiales aseguran que ello es debido a falta de demanda. Los sanitarios de los hospitales se quedan de que no se les hacen análisis pero sin embargo, las demandas no llegan al laboratorio móvil dispuesto también en Granada.

La localidad de Lanjarón ha confirmado sus dos primeros casos de afectados por coronavirus. Se trata de un trabajador sanitario del consultorio médico y una empleada del Ayuntamiento.

Esos positivos han obligado a desinfectar tanto el centro de salud como el Ayuntamiento. Las oficinas municipales permanecerán cerradas hasta el día 1 de abril mientras que los empleados municipales estarán en cuarentena ante el contacto con un positivo.