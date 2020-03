¡Gracias, Gracias, Gracias!

Buenos días a todos, pues aunque oigan esto a mediodía, lo escribo bien temprano viendo los primeros rayos de sol a través de mi ventana y parece un día bonito. Ojalá sea así, un bonito día para poder trabajar en casa, escuchando las noticias justas y programas como el Hoy por Hoy, que me alegran el día, y dando gracias a Dios un día más, por la gran familia y amigos que tengo y la gran ciudad en la que vivo.

Es en momentos como estos cuando descubres la gran cantidad de gente a la que conoces y se preocupa por ti y los tuyos, y sobre todo, el enorme corazón de muchísima gente a la que no conocías pero que desde ahora forman parte de tu vida, ya sea por un wasa que te llega y te hace reír un rato, por algo que ponen en las redes sociales y te hace no darte cuenta de que llevas 10 días encerrado, y sobre todo de cuánto merece la pena quedarse encerrado: para no caer enfermos, para no contagiar a nadie, y sobre todo, para permitir que nuestros sanitarios, puedan seguir en su enorme esfuerzo de curarnos sin tenernos que atender simplemente por no haber sido capaces de resistir un tiempo sin salir. Ya habrá tiempo de coger la calle por banda y desgastarla.

Hoy, en esta bonita mañana de nuestra primavera es tiempo de alegría. Alegría por ver como, salvo algún carajote que sigue saliendo como si esto no fuese con él, la inmensa mayoría cuidamos unos de otros y nos quedamos en casa. Alegría por ver como aflora lo mejor de cada uno: vecinos que se ocupan de las necesidades de otros vecinos sin apenas conocerlos, infinidad de gente que ayudan a hacer la compra del que no puede, a hacer esas mascarillas necesarias para proteger a nuestros sanitarios y enfermos (ya habrá tiempo de pedir explicaciones de por qué se expuso a tanta gente por falta de material). Ahora hay que empujar. Alegría porque muchos que tenemos víveres en casa no iremos estos días a comprar para que puedan hacerlo los pensionistas, nuestros mayores que están cobrando estos días y por tanto no pudieron hacerlo antes. Ahora les toca a ellos. Alegría en definitiva, porque las estadísticas de afectados, esos malditos números que cada día nos acojonan en las noticias, demuestran que en Jerez, en Cádiz, y en Andalucía, lo estamos haciendo bien. Que todos estamos ayudando a que sea posible salir de esto, y 3 o 4 semanas más en casita no es nada comparado con el resto de la vida. ¡Somos unos cachondos, pero cuando nos ponemos, nos ponemos! Eso es lo que hay. En fin, que no quería dejar de compartir con ustedes desde este Hoy por hoy del lunes 23 de marzo, y desde esta mañana soleada y primaveral, lo orgulloso que estoy de ser Jerezano, Andaluz y Español. Y la enorme alegría que tengo de ser escuchado por todos ustedes desde esa casa en la ayudan a retener al virus o desde ese trabajo en el que ayudan a que todo se sostenga y permanezca ahí para cuando esto acabe. Hoy no espero a las ocho. Desde aquí, y ahora, mi aplauso para todos y cada uno de ustedes que ayudan con su sacrificio, de una u otra forma, a que todos podamos salir de esta. ¡Gracias, Gracias, Gracias!