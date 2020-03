Esperanza Aguirre y su marido, dados de alta tras ingresar por coronavirus

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y su marido, Fernando Ramírez de Haro, han recibido el alta hospitalaria tras permanecer ingresada por coronavirus en la Fundación Jiménez Díaz durante cuatro días, han informado fuentes de su entorno.

Según estas fuentes, ambos ya se encuentran en su domicilio y su estado de salud es bueno pese a haber contraído la enfermedad, que motivó su ingreso en el hospital.

Quiero manifestar a la Fundación Jimenez Diaz mi más profundo agradecimiento,a los médicos, las enfermeras a todo el personal auxiliar , técnicos de rayos, limpiadores por el magnifico trato recibido y la eficacia del tratamiento q nos han dado a mi marido y a mi. — Esperanza Aguirre (@EsperanzAguirre) March 23, 2020

La exidirigente popular se unió a otros miembros de su partido que han contraído este virus, como es el caso de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, la consejera de Presidencia, Eugenia Carballedo, su homóloga en Medio Ambiente, Paloma Martín, y la diputada nacional y exministra Ana Pastor. Precisamente la propia Ayuso pudo conversar con Aguirre tras conocer su ingreso hospitalario y manifestó que se encontraba bien.

Aguirre ha estado en primera línea política durante 30 años y ocupó su primer cargo en una administración pública de la mano de su partido Unión Liberal, integrado dentro de la Coalición Popular, y fue elegida concejal de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid por primera vez en 1983.

Tras la moción de censura contra el socialista Juan Barranco, el PP y el CDS entran al Gobierno de la ciudad y Aguirre es nombrada edil de Medio Ambiente. En 1991 es elegida también tercera teniente de alcalde. Más adelante ocupó los cargos de concejala de Cultura y de Educación y Deportes. En 1996 la todavía presidenta de la Comunidad es nombrada candidata del PP al Senado. Posteriormente fue nombrada ministra de Educación y Cultura hasta 1999, que se convierte en la primera presidenta del Senado, que renueva en 2000 tras las elecciones generales, que la convierten en la senadora más votada de España hasta el momento.

Aguirre renunció a este cargo para presentarse a las elecciones a la Comunidad de Madrid, pero se quedó a un escaño de la mayoría absoluta. Tras el conocido como 'Tamayazo', por el cual dos diputados autonómicos socialistas no votaron al candidato conjunto de la izquierda y tras meses de ingobernabilidad, se convocaron nuevas elecciones. En noviembre de 2003 Esperanza Aguirre salió elegida presidenta de la Comunidad por mayoría absoluta, que repitió en 2007 y 2011. No obstante, en septiembre de 2012 dejó el cargo por motivos de salud --sufría un cáncer de mama-- aunque avanzó que no renunciaba a la política porque era parte de su vida.

Fue en 2015 cuando regresó para ser la candidata popular al Ayuntamiento de Madrid en los comicios municipales, donde fue la más votada pero no logró los apoyos suficientes para gobernar, dado que la suma de ediles de Ahora Madrid y PSOE dio el bastón de mando municipal a Manuela Carmena.

Tras un periodo en la oposición, en 2017 abandonó todos los cargos de su partido días después del arresto de su sucesor en la Comunidad de Madrid Ignacio González, por el caso Lezo.