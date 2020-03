Diputación de Palencia elabora un protocolo de limpieza viaria y espacios públicos para la provincia

La Diputación de Palencia ha elaborado en coordinación con la Delegación Territorial y la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, un documento con sugerencias para las entidades locales de la provincia en el que establece un protocolo de limpieza viaria y espacios públicos ante la pandemia de coronavirus (COVID 19).

Para la realización de estas limpiezas y desinfecciones en espacios públicos, la Institución Provincial recomienda a las entidades locales que se deben seguir las recomendaciones oficiales y pone de ejemplo los protocolos publicados por la Comunidad de Madrid o el Ministerio de Sanidad.

Cabe destacar que, en general, los municipios de la provincia de Palencia no cuentan con una alta concentración de personas, por lo que este protocolo pretende centrar los esfuerzos en la limpieza y desinfección de lugares donde se prestan servicios públicos y puedan concentrarse en ellos un número elevado de personas; como son centros de salud, entornos de residencias de ancianos, ayuntamientos y aquellos establecimientos comerciales abiertos (panaderías, supermercados, farmacias, etc.). El objetivo es evitar realizar desinfecciones generalizadas de todo el núcleo (especialmente en aquellas poblaciones que no tienen ninguno de los establecimientos antes descritos).

También se debe considerar importante la limpieza y desinfección de los puntos de recogida de residuos, tales como contenedores y/o cubos de basura, así como sus entornos.

UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS BIOCIDAS. La Diputación de Palencia también incluye en este protocolo de recomendaciones un apartado destinado a la aplicació de productos biocidas. En el que afirma: “en otros supuestos, en caso de considerarse necesario, se recomienda seguir al pie de la letra las recomendaciones en la aplicación de estos productos, evitando superar las concentraciones recomendadas de los mismos”. Para ello, incluye un enlace útil a las autoridades sanitarias pertinentes, en este caso la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, en el que se indican las instrucciones para realizar diluciones de lejía para desinfección de superficies de manera correcta.

La dosificación más común aconsejable para la desinfección con hipoclorito es al 0,1% (20 ml de lejía común por litro de agua). Se puede aplicar con mochilas pulverizadoras en espacios abiertos o con una bayeta que debe limpiarse con agua del grifo tras cada uso y volver a impregnarse con esta disolución de lejía.

Para que resulte efectiva la desinfección, debe extremarse la limpieza (barrer, agua y jabón). La limpieza elimina gérmenes, suciedad e impurezas mientras que la desinfección mata los gérmenes en esas superficies y objetos. Por ello, es muy importante que haya una buena limpieza antes de proceder a la desinfección.

Además, la Diputación de Palencia recomienda a sus ayuntamientos seguir las siguientes tres pautas con el único fin de evitar se pudiera generar algún perjuicio al proceder a la desinfección de las vías públicas:

PRIMERA. – El hipoclorito destinado regularmente a la potabilización del agua, salvo que se garantice que se cuentan con existencias suficientes, es conveniente reservarlo, con fin de evitar que a medio plazo haya un desabastecimiento de cloro que no nos permita lo más importante, la potabilización del agua domiciliaria.

SEGUNDA. - No se aconseja la utilización en la desinfección de las vías públicas de equipos a presión, más que desinfectar lo que pueden provocar es la diseminación de patógenos. No se considera necesaria la desinfección generalizada de las vías urbanas. En el caso de considerarse necesaria la realización de esta desinfección, se recomienda efectuarla preferentemente en los espacios más sensibles antes reseñados. La forma de aplicación sería con procedimientos mecánicos, tipo sopladoras a motor, con una pulverización o nebulización, cerca del suelo o paredes a desinfectar y con escasa potencia para no levantar polvo ni aerosoles.

TERCERA. - Con el fin de proteger a los operarios que llevan a cabo tareas de desinfección es necesario que los mismos cuenten con los Equipos de Protección Personal y se les facilite la información pertinente para su utilización y seguridad. Los citados operarios deberán contar con los equipos establecidos en la ficha de datos de seguridad del producto a utilizar consistentes habitualmente en traje plástico tipo Tyves o similar, gafas protectoras, guantes de protección, mascarilla autofiltrantes para gases y vapores inorgánicos.

Finalmente, dichas instituciones aseguran que seguirán al tanto de las normativas e instrucciones que se establezcan desde las autoridades sanitarias pertinentes para acercarlas a los ayuntamientos de manera inmediata.